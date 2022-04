Un ancien manager de Chelsea appelle Lukaku à plus d’humilité

L'ancien manager de Chelsea, Glenn Hoddle, a demandé à Romelu Lukaku de se concentrer sur le présent et de se montrer exemplaire en tant que remplaçant.

Lukaku, qui avait été recruté pour 120M€ l’été dernier, a été cité par les médias italiens pour un retour dans son ancien club de l’Inter en raison de la détérioration de sa situation dans la capitale anglaise.

Lors des quatre derniers matches de championnat, il a été remplaçant. Il en est de même lors des deux dernières rencontres de la Ligue des champions disputées par les Bleus. Et il est très probable qu'il soit laissé une nouvelle fois sur le banc contre le Real Madrid mercredi.

Hoddle a donné son avis sur la situation et a appelé l'international belge à accepter son nouveau rôle sans se plaindre : "Je n'ai jamais vu une somme d'argent marquer un but pour être honnête. Écoutez, si Chelsea veut gagner la Ligue des champions, la FA Cup et intégrer le top 4, alors Lukaku doit se mettre au diapason. Quand vous avez un remplaçant comme Lukaku, il peut impacter le jeu dans un registre différent et qui pourrait se révéler être précieux à un moment donné. En ce moment, il entre en jeu et n'a pas d’influence sur le jeu".

« Lukaku pourrait être plus utile à Chelsea depuis le banc »

« S'il se regarde dans le miroir, il pourrait se dire « ok, je ne rentre pas dans l'équipe parce que Kai Havertz joue bien, mais chaque seconde que je passe sur ce terrain, je vais être une menace. Je vais bien me déplacer et travailler pour obtenir des occasions de but », a poursuivi l’ancien sélectionneur anglais.

Hoddle a poursuivi en invitant Lukaku à se mettre au service du collectif : "S’il ne fait pas cela, alors Thomas Tuchel ne l’alignera pas. Il pourrait être utile d’une autre façon à Chelsea depuis le banc. Il pourrait entrer en jeu pendant 10 minutes et donner la victoire au match aller ou retour. C'est comme ça qu'il peut revenir dans le onze de départ de l'équipe première. Il s'agit de mettre le ballon au fond des filets et de montrer son empressement à le faire sur le terrain d'entraînement. Il peut penser à un transfert l'été prochain, mais pour l'instant, il s'agit du présent et il doit se regarder dans le miroir et tirer le meilleur de lui-même."