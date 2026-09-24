Adel Aqla, ancienne star de la sélection koweïtienne, a suscité la polémique par de fortes déclarations à l'issue de la confrontation entre l'Arabie saoudite et le Koweït, en affirmant que la sélection saoudienne n'avait pas été la meilleure des deux équipes lors de la rencontre, et que l'image donnée par l'Arabie saoudite était le fruit de la prestation offerte par le Koweït au cours du match.

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Adel Aqla a déclaré dans des propos tenus sur la chaîne « Abu Dhabi Sports » : « Je ne sais pas de quelle manière nous avons joué contre l'Arabie saoudite ; même les solutions individuelles ne sont pas apparues, car le travail collectif était absent », critiquant la façon dont les joueurs koweïtiens ont abordé le match et soulignant que l'absence d'organisation collective s'est clairement répercutée sur les performances de l'équipe.

L'ancienne star koweïtienne a ajouté : « Même dans les transitions, le Koweït n'est pas apparu face à l'Arabie saoudite », affirmant que la sélection koweïtienne n'a pas réussi à exploiter les espaces ni à créer le danger requis au cours des différentes phases du match, ce qui a permis à l'Arabie saoudite de se présenter sous un meilleur jour sur le terrain.

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Aqla a ensuite tenu à affirmer que l'écart apparu entre les deux sélections ne reflète pas une supériorité individuelle nette de l'Arabie saoudite, insistant sur le fait que les joueurs koweïtiens possèdent des qualités qui ne sont en rien inférieures à celles de leurs adversaires de l'autre camp.

Adel Aqla a déclaré : « Les joueurs de la sélection saoudienne ne sont pas meilleurs que ceux du Koweït », estimant que la prestation livrée par le Koweït a directement contribué à offrir un avantage à l'Arabie saoudite durant le match, et non pas nécessairement en raison d'un grand écart de qualité entre les éléments des deux camps.

L'ancienne star koweïtienne a conclu ses propos par un message clair : « C'est le Koweït qui a fait apparaître l'Arabie saoudite avec cet avantage », faisant ainsi porter à la prestation du Koweït et à sa manière d'aborder la rencontre une grande part de responsabilité dans l'image donnée par les deux sélections au cours du match.







