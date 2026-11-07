Un ancien joueur phare de l’Eredivisie fait son mea culpa après une faute insensée

Une scène particulièrement marquante s’est produite vendredi lors du derby de Cracovie entre le Wisla Cracovie et le Cracovia Cracovie (2-1). L’ancien joueur marquant d’Eredivisie Mateusz Klich a complètement perdu son sang-froid en fin de match, frappant un adversaire par-derrière d’un coup de pied. Il a été expulsé directement. Depuis, Klich a présenté ses excuses.

Klich, désormais âgé de 36 ans, faisait justement son retour dans le groupe après un match de suspension pour ce derby toujours houleux face au Wisla. Le Cracovia était mené 2-1 dans les dernières secondes du temps additionnel lorsque le milieu de terrain a complètement perdu son sang-froid et donné un coup de pied par-derrière à son adversaire direct, Jérémy Guillemenot.

Klich a affirmé avoir joué le ballon, mais l’arbitre de renom Szymon Marciniak ne l’a évidemment pas suivi. Une importante échauffourée a également éclaté après la faute de l’ancien joueur du FC Twente, du PEC Zwolle et du FC Utrecht.

« En tant que joueur expérimenté, je n’aurais pas dû me comporter ainsi », a déclaré Klich après le match. « J’ai tout fait pour empêcher le Wisla de marquer un troisième but. Tout le monde a vu que c’était stupide. Mes émotions ont pris le dessus. »

Samedi, Klich a de nouveau présenté ses excuses auprès de Kanal Sportowy. « Tout d’abord, je tiens à m’excuser auprès de Jérémy. Je lui ai envoyé un message sur Instagram. Ce matin, je me suis réveillé avec la gueule de bois. »

« C’était une faute stupide et inutile. J’ai clairement perdu mon sang-froid et je n’aurais pas dû me comporter ainsi. Il est difficile d’ajouter quoi que ce soit. Je peux seulement présenter mes excuses à Jérémy. J’espère qu’il lira ceci », a ajouté Klich.

La suspension à venir de Klich est un sérieux coup dur pour le Cracovia, qui compte deux points d’avance sur la zone de relégation après quatorze journées. L’international aux 41 sélections est un titulaire régulier du Cracovia depuis son arrivée libre à la mi-2025. C’est dans ce club qu’il avait percé lorsqu’il était jeune et obtenu un transfert au VfL Wolfsburg, avant de rejoindre les Pays-Bas.