Emmanuel Giaccherini, ancien milieu de terrain de la Juventus et des Azzurri, vient de désigner, avec la clarté d’un joueur qui a connu les deux vestiaires, le profil d’entraîneur idéal pour mener l’Italie lors de la prochaine phase de qualification. Selon lui, il faut un technicien capable de reconstruire l’équipe « à partir de zéro », expression forte qui résume le sentiment d’urgence après l’élimination de la Coupe du monde.

Pour la troisième fois consécutive, la Nazionale a échoué à se qualifier pour la Coupe du monde, battue aux tirs au but par la Bosnie-Herzégovine lors de la finale des barrages.

Pour Giaccherini, l’actuel entraîneur du Napoli, Antonio Conte, possède le profil idéal pour reprendre les rênes de la Nazionale et redonner un nouvel élan. « C’est un leader sur lequel on peut compter dans les moments difficiles. Il vous prépare comme un soldat au combat, et c’est exactement ce dont nous avons besoin aujourd’hui », a-t-il expliqué, soulignant la rigueur tactique et la mentalité gagnante de l’ancien coach de la Juventus.

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Giaccherini a déjà travaillé sous ses ordres à la Juventus, puis en sélection lors de l’Euro 2016, où les Azzurri avaient été éliminés en quarts de finale par l’Allemagne aux tirs au but.

Dans ses déclarations à La Gazzetta dello Sport, Giaccherini a ajouté : « Il (Conte) possède une méthode de travail qui touche l’âme. Si vous l’appliquez, vous grandirez. Les joueurs se donnent à fond pour lui. Il sait créer une complicité unique avec le groupe. »

Sur le terrain, chacun sait exactement ce qu’il doit faire ; à l’entraînement, on répète les gestes jusqu’à l’épuisement. Certaines séances étaient si intenses que les joueurs vomissaient et devaient recourir à des masques à oxygène pour tenir jusqu’au bout.

Il a conclu : « Conte est le meilleur ; il nous ramènera en Coupe du monde. Il a déjà prouvé sa capacité à réussir avec l’équipe nationale. Son palmarès en est la meilleure preuve : il s’est réinventé à la Juventus, à l’Inter et à Naples. Et il fera de même avec l’Italie, aujourd’hui plus que jamais. »

Il conclut : « Conte est arrivé et a tout changé pour l’équipe nationale. J’avais joué sous ses ordres à la Juventus, et je savais ce qu’il pouvait apporter à notre équipe. Que ce soit à Turin ou à Coverciano, les entraînements étaient durs, mais nous brillions sur le terrain. »

À l’issue de la rencontre, l’entraîneur a conclu son analyse en déclarant : « Il nous a dit que notre mission était de bien jouer et que nous devions être des soldats prêts au combat. Nous n’avions pas de héros, mais c’est notre soif de victoire qui a fait la différence. » Un discours bref, mais riche en enseignements sur la mentalité du groupe. Cette phrase, prononcée au moment où l’enjeu était à son comble, résume la philosophie du staff technique : pas de stars individuelles, seulement des exécutants disciplinés et collectivement déterminés. En insistant sur l’obligation de « bien jouer », le coach rappelle que la performance passe avant tout par le respect d’un plan de jeu élaboré à l’avance. L’image des « soldats prêts au combat » évoque quant à elle la rigueur tactique, la capacité à souffrir ensemble et la volonté de ne rien céder face à l’adversaire. En affirmant qu’« il n’y avait pas de héros », l’entraîneur souligne la primauté du collectif sur les individualités, un message essentiel dans un sport où la cohésion fait souvent la différence. La « soif de victoire », enfin, traduit cette détermination intérieure qui pousse chaque joueur à donner le maximum de lui-même, non pas pour briller personnellement, mais pour servir l’objectif commun. Au total, cette citation, prononcée à chaud, offre un aperçu clair de la préparation mentale et stratégique du groupe. Elle rappelle que, sur un terrain de football, l’organisation, la discipline et la volonté peuvent parfois valoir tous les talents réunis.