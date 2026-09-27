Un ancien joueur du Real Madrid refuse de revenir au Bernabéu : Arsenal et Chelsea à l'affût

Jacobo Ramón ne souhaite pas revenir au Real Madrid pour le moment, malgré l'intérêt du club merengue pour récupérer ses services l'été prochain, alors que le jeune défenseur espagnol brille avec le club italien de Côme.

Le Real Madrid avait vendu Ramón à Côme, tout en conservant 50 % des droits du joueur, en plus d'une clause permettant au club espagnol de le récupérer contre 9 millions d'euros.

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Mais le journal espagnol « As » a rapporté que le défenseur central, âgé de 21 ans, ne songe pas actuellement à revenir au Real Madrid, après s'être senti très à l'aise à Côme, où il évolue avec l'équipe sous la houlette de l'entraîneur espagnol Cesc Fàbregas et où il bénéficie d'un rôle de premier plan.

Le Real avait déjà évoqué la possibilité d'un retour du joueur l'été dernier, mais Ramón avait rejeté l'idée par crainte de se retrouver sur le banc des remplaçants, un scénario qui pourrait se reproduire l'été prochain.

L'intérêt pour le jeune défenseur ne se limite pas au club merengue, puisque sa progression a également attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens, en tête desquels Arsenal et Chelsea, qui surveillent sa situation.

Le Real s'emploie à renouveler son effectif en ce moment, après deux saisons durant lesquelles il a beaucoup souffert, tant sur le plan national qu'européen.