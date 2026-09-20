Le Brésilien Rodrigo Fabri, âgé de 50 ans, qui avait rejoint le Real Madrid en 1998 avec un contrat de cinq ans, mais qui n'a disputé aucun match officiel avec le club merengue, a conseillé à son compatriote Endrick de quitter la forteresse de Santiago Bernabéu.

Fabri a disputé quelques matchs amicaux avec le Real Madrid et a été prêté à cinq reprises. Il a également joué pour l'Atlético Madrid, où il n'a laissé aucune trace notable, et il a désormais partagé son expérience avec le journal « AS », où il a livré quelques déclarations mémorables.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté une partie de son entretien, dans lequel il a déclaré : « Je suis arrivé en Espagne avec un grand enthousiasme, mais les choses ne se sont pas bien passées. La Roma et le Deportivo La Corogne, qui étaient à leur apogée, voulaient tous deux me recruter, mais j'ai choisi le Real Madrid pour son histoire glorieuse et son prestige. »

Et d'ajouter : « À long terme, il est devenu évident que mon choix était mauvais, mais j'étais convaincu de ma décision à l'époque. Je pense que j'aurais joué régulièrement et fait mes preuves en Italie ou en Galice, mais mon parcours a été différent. »

Il a poursuivi : « J'ai ressenti de l'enthousiasme et de l'excitation. Il est vrai que la concurrence était énorme, mais je pense que je méritais une chance. J'ai eu des entraîneurs comme Heynckes, Camacho, Hiddink, Toshack et Del Bosque, et aucun d'entre eux ne m'a accordé une confiance totale. »

Et de continuer : « J'ai ressenti une grande frustration. À l'été 1999, je suis parti à Valladolid. Je savais que j'étais proche du Real Madrid et que je serais surveillé presque quotidiennement. J'ai réalisé une excellente saison en termes de performances, marquant de nombreux buts et en offrant d'autres. »

Il a ajouté : « J'étais convaincu que je méritais une place dans l'effectif du Real Madrid, mais au bout du compte, ils m'ont dit qu'ils ne comptaient pas sur moi et m'ont de nouveau prêté. C'était une situation compliquée et déplaisante. À ma place, ils ont recruté Solari de l'Atlético Madrid, qui a réalisé une très mauvaise saison. »

Interrogé sur ce qu'il dirait à Endrick, le joueur du Real Madrid, en s'appuyant sur son expérience, il a répondu : « Je vois qu'il n'a pratiquement aucune occasion de jouer. Il est jeune, il est considéré comme un joueur clé dans la reconstruction de la sélection brésilienne, et il est talentueux. Je lui conseillerais, s'il n'obtient pas beaucoup d'occasions, comme c'est le cas actuellement, que le mieux pour lui serait de rejoindre un autre club où il pourrait jouer et se développer en tant que footballeur. »

Au sujet des sifflets adressés à Vinicius au stade Santiago Bernabéu, il a expliqué : « Ce n'est pas normal, même si nous connaissons tous les exigences du Real Madrid. Je pense que Vinicius est un joueur formidable, mais je ne le considère pas comme un super crack. Cela dit, c'est notre meilleur attaquant au Brésil. »

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