Le match retour du Real Madrid face à la Roma, remporté 4-3 par le club espagnol, n'a pas levé les doutes entourant les performances de l'équipe sous la direction de José Mourinho. La rencontre a en effet remis en lumière des problèmes défensifs ainsi que des difficultés à récupérer le ballon et à imposer sa domination, autant de points qui ont suscité l'inquiétude d'Álvaro Benito, ancien joueur de la Maison Blanche, qui a mis en garde contre une répétition de ces souffrances face aux grosses écuries si rien ne change.

Benito s'est exprimé sur les performances du Real Madrid lors de son analyse du match dans l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER », estimant que ce qui s'est produit à Rome traduit des problèmes récurrents au sein de l'équipe : « C'est un scénario de mort annoncée. Si les choses ne changent pas, les mêmes problèmes se reproduiront. »

L'ancien joueur du Real Madrid a expliqué que l'équipe a de nouveau souffert face à un adversaire capable de faire circuler le ballon et de contourner le pressing, avertissant que ces failles pourraient devenir encore plus dangereuses face aux grandes équipes. Il a ajouté : « Il est très difficile de récupérer le ballon face à des adversaires qui possèdent une grande capacité à le maîtriser, et si vous laissez vos adversaires arriver facilement devant votre but, certains d'entre eux vous puniront. »

Valverde et Tchouaméni dans le viseur

Benito n'a pas limité ses critiques aux choix de composition ou aux ajustements tactiques opérés par Mourinho : il a estimé que le problème s'étend au respect des tâches défensives, en particulier de la part des joueurs occupant les postes avancés, insistant sur le fait que le travail sans ballon est une responsabilité tout aussi importante que les qualités techniques.

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Il a déclaré dans ce contexte : « Tous les footballeurs professionnels sont capables de courir sans ballon. Vos adversaires en Espagne et en Europe le font aussi », soulignant que les joueurs et le staff technique sont conscients des difficultés que traverse l'équipe.

Benito a notamment évoqué l'entrejeu composé de Fede Valverde et d'Aurélien Tchouaméni, estimant que la réussite de l'équipe exige que tous les joueurs s'impliquent dans le pressing et les tâches défensives, afin de pouvoir tirer profit des éléments capables de développer la possession et de construire le jeu.

Il a indiqué que des joueurs comme Arda Güler et Bernardo Silva peuvent apporter des solutions supplémentaires dans la circulation du ballon, mais que l'intégration des éléments offensifs ne doit pas se faire au détriment de l'équilibre défensif de l'équipe.

Et d'ajouter : « Si les joueurs du front de l'attaque n'accomplissent pas leurs tâches, cela ne fonctionnera pas face aux bonnes équipes, même avec Valverde et Tchouaméni. Et s'il y a deux ou trois joueurs qui n'assurent pas leurs tâches défensives, cela peut vous affecter dans 80 % des matches du championnat espagnol, mais en Ligue des champions, les conséquences seront bien plus sévères. »

Mourinho face à un nouveau test

Au cœur des critiques adressées aux performances du Real Madrid, le Brésilien Endrick s'est distingué comme l'un des bénéficiaires du match face à la Roma, après avoir laissé une empreinte évidente malgré un temps de jeu limité, ce qui a poussé Benito à réclamer qu'il bénéficie d'une plus grande chance lors des prochaines rencontres.

L'ancien joueur du Real Madrid a déclaré à propos de l'attaquant brésilien : « Il a mérité de jouer, il dispose d'une grande puissance physique au regard des quelques minutes qu'il a obtenues. En 15 minutes, il a livré une prestation remarquable et s'est imposé avec force. »

Benito ne s'est pas contenté de saluer la performance d'Endrick : il a également demandé à Mourinho de lui accorder de la continuité et de le récompenser pour ce qu'il a montré, estimant que la manière de gérer les joueurs après une bonne sortie fait partie de la responsabilité de l'entraîneur dans la gestion de la concurrence au sein de l'effectif.

Il a conclu sa position en affirmant : « Mourinho a le devoir moral d'aligner Endrick dans le onze. »