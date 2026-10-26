Rafa Alkorta, ancien joueur du Real Madrid, n'a pas hésité à définir le onze sur lequel l'entraîneur José Mourinho devrait s'appuyer dans les grands matchs.

Alkorta a évalué la performance de l'équipe madrilène lors de la victoire 2-1 contre Barcelone, et a par ailleurs défendu le maintien du onze qui a disputé le Clasico, même après le retour de Vinicius Junior dans la liste des joueurs disponibles.

Le réseau Defensa Central a publié les déclarations d'Alkorta lors de sa participation à l'émission Carrusel Deportivo, sur la radio Cadena SER.

L'ancien joueur merengue a déclaré : « Le Real Madrid a bien fait les choses. Le onze de départ qui a joué contre Barcelone, c'est le onze des grands matchs. Il n'y a aucun doute là-dessus, Vinicius doit être sur le banc des remplaçants. »

Cet avis tranché relance le débat sur la façon d'utiliser le joueur brésilien au sein d'une équipe qui a convaincu Alkorta, grâce à la performance collective qu'elle a livrée.

Alkorta a mis en lumière ce qui s'est passé avant la fin de la première période du Clasico, en affirmant : « Le Real Madrid a livré sa meilleure première mi-temps de la saison. »

Il a également reconnu le changement survenu dans le déroulement du jeu par la suite, ajoutant : « Barcelone a davantage eu la possession du ballon en seconde période. »

Il a poursuivi : « Lorsque l'on parle de leadership, Jude Bellingham possède la personnalité qui le prédispose à être un leader. »

Dans le cadre de son analyse, Alkorta a établi une comparaison entre Bernardo Silva et Arda Güler. Les deux joueurs ont retenu son attention, mais il a privilégié l'expérience de la star portugaise pour l'accomplissement d'une tâche précise.

Il a affirmé : « Pour moi, Bernardo Silva est encore meilleur que Güler au poste de milieu axial, en tant que meneur de jeu, car il est plus conscient des exigences de ce rôle. »

Il a également été très clair en évoquant Yan Diomande, déclarant : « Quel joueur formidable que ce Diomande. Il est présent partout, il aide en défense, contribue à l'attaque et constitue une menace pour l'adversaire. »

Ce travail dans les deux sens aide à comprendre pourquoi Alkorta a défendu le onze qui a disputé le Clasico. Il a salué sa capacité à créer le danger, de même que son engagement dans les tâches défensives pour protéger l'équipe.

En se fondant sur ce qu'il a vu face à Barcelone, Alkorta appelle à conserver ce onze dans les confrontations qui exigent le plus haut degré de préparation.

Dans cette optique, il estime que Vinicius doit attendre sa chance depuis le banc des remplaçants.