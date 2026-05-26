Selon plusieurs médias anglais, Liverpool aurait inscrit Yankuba Minteh sur sa liste de successeurs potentiels de Mohamed Salah. L’ancien joueur du Feyenoord est vu comme une option plus économique au cas où Yan Diomande (RB Leipzig) ne pourrait pas être recruté.

Âgé de seulement 21 ans, Minteh a été prêté au Feyenoord deux saisons auparavant, alors qu’il était encore sous contrat avec Newcastle United.

Après une excellente saison au De Kuip, Brighton & Hove Albion a versé pas moins de 35 millions d'euros à Newcastle pour s'attacher les services de Minteh.

Devenu un pilier de Brighton, il a disputé 73 matchs officiels, marqué dix buts et délivré neuf passes décisives ; mais c’est surtout son activité débordante qui lui vaut l’estime des supporters.

Le fait que l’entraîneur Arne Slot le connaisse déjà constitue un atout majeur, et le joueur se montre très partant à l’idée de rejoindre Anfield.

Pour l’instant, Diomande demeure la priorité, mais Minteh pourrait émerger comme une alternative crédible si le coût du transfert de l’Ivoirien s’avérait trop élevé.

Sous contrat avec Brighton jusqu’en milieu d’année 2029, l’international gambien de 20 sélections est estimé à environ 40 millions d’euros par Transfermarkt.