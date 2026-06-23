Un ancien joueur du Feyenoord pourrait réaliser un beau transfert, mais l'ADO ne donne pas encore son accord

L'ADO La Haye a rejeté la première offre de l'Union Saint-Gilloise pour Milan Hokke. Selon le journaliste Wout Fassbender, le club belge reviendra rapidement à la charge pour le défenseur de 22 ans.

Arrivé en provenance du Feyenoord à l’été 2025, le défenseur a immédiatement remporté la Keuken Kampioen Divisie lors de sa première saison professionnelle.

Sous contrat à La Haye jusqu’en milieu d’année 2027, le joueur est courtisé par l’Union, qui se montre très concret.

Le directeur technique Mark Wotte refuse de confirmer que la première offre bruxelloise s’élevait à environ 500 000 euros.

Selon Voetbal International, le joueur gaucher souhaite franchir le pas et aurait déjà trouvé un accord personnel avec le club bruxellois.

Depuis son arrivée, il a disputé 33 matchs officiels, marqué un but et délivré cinq passes décisives.

Formé au Feyenoord entre 2011 et 2025, il n’a toutefois jamais été lancé en équipe première.