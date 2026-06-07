Selon le spécialiste des transferts Matteo Moretto, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Igor Paixão intéresse l’AS Rome depuis plusieurs mois et pourrait rejoindre la capitale italienne cet été. Les deux clubs seraient actuellement en pourparlers concernant l’ancien joueur de Feyenoord.

Ce n’est pas la première fois que Paixão est associé à la Roma : l’été dernier, des rumeurs évoquaient déjà un intérêt des Romains, mais le transfert n’avait pas abouti et l’OM avait alors gardé le dessus.

Plus tôt cette semaine, La Gazzetta dello Sport révélait déjà que l’ailier figurait sur la short-list de l’entraîneur Gian Piero Gasperini. Des bruits courent aussi sur un intérêt romain pour l’international néerlandais Crysencio Summerville.

Moretto confirme désormais que les deux clubs sont en pourparlers au sujet de Paixão. « C'était déjà une rumeur ces derniers jours, mais je tiens à le confirmer », assure Moretto.

« Je peux confirmer que la Roma a pris contact et s’est renseignée sur Paixão. Il correspond bien au profil recherché par la Roma. La Roma cherche ce type de joueur. C’est pourquoi il figure sur leur liste », explique l’expert en transferts.

L’attaquant de 25 ans, recruté à l’été 2023 pour environ trente millions d’euros en provenance de Feyenoord, a disputé trente matchs avec l’OM et inscrit six buts. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève aujourd’hui à environ 35 millions d’euros.

Paixão a toutefois connu une saison décevante avec l’OM, qui a terminé cinquième et manqué la qualification en Ligue des champions, avec d’importantes conséquences financières. Le club phocéen pourrait donc être contraint de vendre des joueurs, une situation dont les prétendants entendent bien profiter.