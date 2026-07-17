Hugo Bueno (23 ans) a récemment été proposé au PSV, selon Rik Elfrink, journaliste spécialisé du club pour l'Eindhovens Dagblad. Le champion en titre cherche à renforcer son effectif avec un arrière gauche durant ce mercato estival.

Selon le journaliste, le club a été approché pour plusieurs joueurs évoluant à ce poste.

« Ainsi, Adam Aznou, 20 ans, appartenant au Bayern Munich, avait déjà été envisagé par le passé pour renforcer l’équipe et pourrait encore être une option, même s’il ne semble pas être la priorité numéro un. »

« Sportivement, Aznou vient de vivre une année assez chaotique. Everton l’a acheté au Bayern, mais il n’a pratiquement pas joué », rappelle Elfrink.

Bueno, qui a évolué au Feyenoord lors de la saison 2024/25, a également été proposé au club. « On ignore encore si le PSV souhaite et peut donner suite à cette proposition. »

« De nombreux noms circulent et l’arrivée d’un arrière gauche dépendra aussi des autres décisions sportives du club », conclut Elfrink.

Relégué en Championship avec Wolverhampton la saison passée, Bueno cherche une porte de sortie malgré un contrat courant jusqu’en 2028.