Mercredi soir, Ondrej Lingr a endossé le costume de Cristiano Ronaldo le temps d’une action. L’ancien milieu de terrain du Feyenoord a inscrit un superbe but d’une reprise acrobatique lors de la rencontre entre le Houston Dynamo et El Paso (victoire 4-1), avant de le célébrer avec le célèbre geste « Siu » de la star portugaise.

Le Tchèque de 27 ans, désormais remplaçant en Major League Soccer, a néanmoins saisi l’occasion des huitièmes de finale de l’US Open Cup pour rappeler son talent.

Dès la 2e minute, il a ouvert le score d’une magnifique bicyclette, avant de foncer vers le poteau de corner pour reproduire la célèbre célébration « Siu » de la star portugaise. Houston a finalement dominé la rencontre 4-1.

Entre 2023 et 2024, Lingr n’a disputé que 28 matchs officiels sous les couleurs du Feyenoord, pour quatre buts marqués et une passe décisive.