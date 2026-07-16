« Un ancien joueur du FC Twente s'engage avec Arsenal pour plusieurs dizaines de millions »

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Nicolò Schira, Christos Tzolis aurait trouvé un accord personnel avec Arsenal. Les Gunners s’apprêtent à formuler une offre de plusieurs millions d’euros pour recruter l’ailier de 24 ans, qui évolue au Club Bruges et en équipe nationale grecque.

Selon Schira, Tzolis pourrait signer un contrat de cinq saisons avec les Gunners et percevoir un salaire annuel de 3 millions d’euros à l’Emirates Stadium.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève à environ 40 millions d’euros, même si le montant exact de l’offre londonienne reste à confirmer.

Il y a deux ans, le Club de Bruges n’avait déboursé que 6,5 millions d’euros pour recruter Tzolis, alors sous contrat avec le Fortuna Düsseldorf. C’est Devy Rigaux, aujourd’hui au Feyenoord, qui l’avait fait venir.

Samedi dernier, l’attaquant a d’ailleurs inscrit une nouvelle réalisation somptueuse au stade De Kuip, même si Club Bruges s’est finalement incliné 3-1 face au Feyenoord.

Ce n’était d’ailleurs pas la première fois que Tzolis foulait les pelouses néerlandaises : entre juillet 2022 et janvier 2023, l’attaquant a joué six mois en prêt au FC Twente, en Eredivisie.

Sous les couleurs brugeoises, Tzolis totalise pour l’instant 108 matchs officiels, 43 buts marqués et 45 passes décisives.