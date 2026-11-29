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L'une des nombreuses plaintes formulées par José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, après le match d'hier samedi visait le banc d'Alavés. Il accuse l'adversaire d'avoir lancé des ballons sur la pelouse à deux reprises afin de perturber le déroulement de la rencontre, remportée par les visiteurs (2-1) au stade Santiago-Bernabéu, en Liga.

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Le technicien portugais a déclaré : « L'arbitre a été laxiste à tel point qu'il existe une règle très claire, selon laquelle si le banc lance un ballon sur le terrain, l'entraîneur reçoit un carton rouge. Ils ont lancé le ballon à deux reprises sur le terrain, et l'arbitre a été très laxiste à ce sujet. »

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Il a ajouté à ce propos : « La seule chose que je critique, et c'est laid, c'est de lancer des ballons sur le terrain : plus personne ne fait ça dans le football. »

Dans ce contexte, l'entraîneur du Real Madrid a fait référence à l'article 107 du code disciplinaire de la Fédération espagnole de football, relatif aux troubles de l'ordre de caractère grave.

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Le deuxième paragraphe de cet article dispose : « Est considéré comme une infraction de caractère grave et sanctionné d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros ainsi que d'un avertissement de fermeture le fait de lancer un ou plusieurs ballons, ou tout autre objet, sur le terrain depuis les tribunes, que le jeu soit arrêté ou non. »

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L'article ajoute : « Lorsque le jet visé au paragraphe précédent est effectué, au moins une fois, par un joueur ou par un membre du banc, outre l'imposition au club de la ou des sanctions prévues au premier paragraphe du présent article, l'infraction est considérée comme un comportement incorrect et entraîne l'expulsion directe de son auteur du terrain ainsi que trois matchs de suspension. »

Il poursuit : « Si l'arbitre n'est pas en mesure d'identifier directement l'auteur, l'entraîneur de l'équipe à laquelle appartient l'auteur est expulsé du terrain pour comportement incorrect et sanctionné d'au moins trois matchs de suspension. »

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Par conséquent, si un ballon avait été lancé depuis le banc d'Alavés et que l'arbitre n'avait pas pu identifier l'auteur des faits, il aurait dû expulser l'entraîneur de l'équipe, conformément aux dispositions de l'article en question.

Il convient toutefois de souligner que, cette saison, les équipes ne disposent pas de ballons sur le banc pendant les matchs depuis que la Liga utilise le nouveau ballon technologique : les ballons sont placés dans des cônes répartis autour du terrain.

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La réponse de Suárez

Dans ce contexte, Denis Suárez, joueur d'Alavés, a répondu aux accusations de Mourinho dans des propos rapportés par le journal Mundo Deportivo catalan : « Non, non, non, c'était à la fin, il y avait deux ballons dégagés, et derrière le banc il y a comme une vitre. Le ballon a rebondi dessus et est entré sur le terrain, et lui, comme il était de dos, a cru que nous lancions des ballons. »

L'ancien joueur du FC Barcelone a poursuivi : « Nous n'avons pas de ballon sur le banc. En réalité, aujourd'hui, personne n'a de ballons sur le banc, les ballons sont dans des cônes autour du terrain. »

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Suárez a insisté sur sa version des faits, ajoutant : « Il n'a peut-être pas vu parce qu'il était de dos et regardait le terrain, mais c'étaient deux ballons dégagés qui ont rebondi derrière cette vitre, située au-dessus de la tribune d'honneur, et qui sont entrés sur le terrain. »