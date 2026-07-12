Le monde du football portugais est sous le choc après le décès de Manú. Le FC Alverca a confirmé dimanche matin que l’ancien attaquant avait perdu la vie à l’âge de 43 ans dans un accident de la route au Portugal.

« C’est avec une grande tristesse que le FC Alverca a appris le décès de Manú, ancien joueur du club. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui ont partagé son parcours de vie et de carrière », a écrit le club sur X.

Le Benfica, l’un de ses anciens clubs, a également réagi : « Le club présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses amis », a déclaré le grand club portugais.

Manú, de son nom complet Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, a entamé sa carrière professionnelle, qui a duré quinze ans, au FC Alverca. Cet ailier droit a ensuite évolué, entre autres, au SC Lourinhanense, à Benfica, au Modena FC, à l’AC Carpenedolo, à l’Estrela da Amadora, à l’AEK Athènes, au Marítimo, au Beijing Guoan, à l’Ermis Aradippou et au Vitória FC.

C’est au Legia Varsovie qu’il a connu ses plus grands succès, remportant deux fois la Coupe de Pologne.

En 2015, il a quitté l’élite avant de poursuivre sa carrière dans les divisions inférieures portugaises.

Lors de l’exercice 2011/12, il a croisé le PSV avec le Legia Varsovie en Ligue Europa. Au match aller, au Philips Stadion, il a disputé une mi-temps ; le PSV l’a emporté 1-0. Au retour, le Portugais n’est pas entré en jeu.