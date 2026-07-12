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ManúIMAGO
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Un ancien joueur du Benfica, âgé de 43 ans, est décédé des suites d’un tragique accident de la route

Le monde du football portugais est sous le choc après le décès de Manú. Le FC Alverca a confirmé dimanche matin que l’ancien attaquant avait perdu la vie à l’âge de 43 ans dans un accident de la route au Portugal.

« C’est avec une grande tristesse que le FC Alverca a appris le décès de Manú, ancien joueur du club. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui ont partagé son parcours de vie et de carrière », a écrit le club sur X.

Le Benfica, l’un de ses anciens clubs, a également réagi : « Le club présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses amis », a déclaré le grand club portugais.

Manú, de son nom complet Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, a entamé sa carrière professionnelle, qui a duré quinze ans, au FC Alverca. Cet ailier droit a ensuite évolué, entre autres, au SC Lourinhanense, à Benfica, au Modena FC, à l’AC Carpenedolo, à l’Estrela da Amadora, à l’AEK Athènes, au Marítimo, au Beijing Guoan, à l’Ermis Aradippou et au Vitória FC.

C’est au Legia Varsovie qu’il a connu ses plus grands succès, remportant deux fois la Coupe de Pologne.

En 2015, il a quitté l’élite avant de poursuivre sa carrière dans les divisions inférieures portugaises.

Lors de l’exercice 2011/12, il a croisé le PSV avec le Legia Varsovie en Ligue Europa. Au match aller, au Philips Stadion, il a disputé une mi-temps ; le PSV l’a emporté 1-0. Au retour, le Portugais n’est pas entré en jeu.

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