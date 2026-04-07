Un ancien joueur du Bayern : « Le Real Madrid est le club le plus détesté… Et je n'aime pas le style de jeu de Vinícius »

L'ambiance est déjà survoltée à l'approche du quart de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich, considéré comme l'un des plus grands classiques du football européen.

Marcos Papel, ancien joueur du Bayern de Munich, n'a pas hésité à critiquer vertement le club madrilène lors d'une interview accordée à la chaîne « Sky 90 ».

Pabel a déclaré sans détour : « Le Real Madrid est le club le plus détesté d'Europe, et ce serait formidable si le Bayern Munich se qualifiait. »

L'ancien joueur a ajouté : « Leur comportement ces dernières années, à mon avis, n'a absolument rien de sportif, il n'a plus rien à voir avec le fair-play, et j'ai l'impression qu'ils se croient supérieurs à tout le monde, qu'ils se considèrent meilleurs que tout le monde... Cela me met vraiment en colère et me fait les détester complètement. »

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Pabel a rappelé l’incident où le Real Madrid avait boycotté la cérémonie de remise du Ballon d’Or après que Vinícius Júnior n’ait pas remporté le trophée, déclarant : « Si aucun de leurs joueurs ne remporte le Ballon d’Or, nous, en tant qu’équipe, nous ne boycotterons pas la cérémonie. »

Il a ajouté : « Je pense que ce comportement est un manque de respect envers tout le monde, et c’est pour cette raison que le club a perdu beaucoup de respect. Tout simplement, je trouve leur comportement extrêmement déplaisant. »

Pabel a également critiqué les performances de la star brésilienne Vinícius Júnior, en commentant : « Quand je le vois tomber et se rouler par terre 14 fois à chaque action, ça ne me plaît pas du tout. »