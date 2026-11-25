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Xavi Hernández possédait un atout dont peu d'entraîneurs passés sur le banc de Barcelone ont bénéficié, mais il a aussi dû relever un défi de taille en passant du terrain au poste d'entraîneur, selon l'un de ses anciens joueurs.

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Marcos Alonso, ancien joueur de Barcelone et actuel défenseur du Celta Vigo, est revenu sur son expérience avec Xavi, en dévoilant les principales forces et faiblesses qu'il a constatées en travaillant sous ses ordres, lors de son passage dans l'émission « El camino de Mario », présentée par Mario Suárez sur YouTube.

Alonso a passé deux saisons au club catalan sous la direction de Xavi. Il avait rejoint Barcelone à l'été 2022 en provenance de Chelsea, à la demande personnelle du technicien espagnol, pour renforcer le poste de latéral gauche. Il avait signé un contrat de trois saisons, mais n'est resté que deux ans avant de partir pour le Celta Vigo.

Le défenseur espagnol estime que la connaissance approfondie du Barça par Xavi a été l'un de ses principaux atouts durant son expérience d'entraîneur. Son passé de joueur et son statut d'emblème du club l'ont aidé à transmettre la culture et l'identité de l'équipe aux joueurs, en particulier aux nouvelles recrues qui n'avaient jamais porté le maillot blaugrana.

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« Je pense que sa connaissance du club et le fait qu'il y ait joué pendant de longues années transmettent l'esprit de Barcelone aux nouveaux joueurs comme nous, qui ne connaissions pas le club auparavant », a déclaré Alonso à ce sujet, soulignant l'importance de comprendre la nature de l'institution et ses exigences avant de défendre ses couleurs en compétition.

Mais interrogé sur le principal point faible de l'expérience de Xavi en tant qu'entraîneur, Alonso n'a pas hésité à pointer le problème, en retenant une seule chose : « le manque d'expérience ». Selon lui, le technicien espagnol ne disposait pas d'un vécu important sur un banc lorsqu'il a pris en main une équipe de la dimension de Barcelone.

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« Il avait passé très peu de temps à entraîner », a expliqué le défenseur du Celta Vigo, avant d'ajouter : « Il avait entraîné au Qatar, et assumer la responsabilité d'entraîner Barcelone à ce moment-là n'aurait été facile pour aucun entraîneur », en référence à la difficulté de la mission dont Xavi a hérité dans un contexte compliqué.

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Malgré cet obstacle, Xavi a réussi à ramener Barcelone sur le chemin des titres, mais il n'a pas pu terminer son aventure dans la sérénité. Ses relations avec le président du club, Joan Laporta, se sont détériorées, et il a fini par quitter son poste d'entraîneur à l'été 2024, sur fond de désaccords internes.

Après le départ de Xavi du banc de Barcelone à l'été 2024, l'Allemand Hansi Flick a pris le relais. Lors de sa première saison, il a mené Barcelone à la conquête de la Liga, de la Coupe du Roi et de la Supercoupe d'Espagne, réalisant ainsi le triplé national. Il a également ramené le club catalan en demi-finales de la Ligue des champions, avant une élimination face à l'Inter Milan au terme d'une confrontation palpitante. Flick a poursuivi sur sa lancée lors de sa deuxième saison, confirmant sa capacité à bâtir une équipe compétitive et à redonner à Barcelone son prestige offensif, en s'appuyant sur un groupe de jeunes talents entourés de joueurs expérimentés.

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