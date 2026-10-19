Les minutes de jeu de plus en plus nombreuses accordées à Dro Fernández, l'ancien joueur du Barça, avec le Paris Saint-Germain ont suscité une certaine jalousie parmi plusieurs jeunes talents du club français, en raison de la confiance que lui témoigne l'entraîneur Luis Enrique, à l'approche du choc attendu face au club catalan en Ligue des champions.

Le quotidien français "L'Équipe" rapporte que le rôle joué par Dro au sein de l'effectif parisien a provoqué quelques tensions dans le vestiaire, en particulier chez les jeunes joueurs qui cherchent à obtenir davantage de temps de jeu, parmi lesquels Senny Mayulu, milieu de terrain de 20 ans, et Quentin Ndjantou, ailier gauche de 19 ans.

Dro Fernández a rejoint le Paris Saint-Germain en provenance de Barcelone lors du dernier mercato hivernal, pour 8 millions d'euros, bien que son contrat avec le club catalan comportait une clause libératoire de 6 millions d'euros, le club français ayant préféré trouver un accord direct avec Barcelone pour boucler l'opération.

Le départ du jeune joueur avait provoqué le mécontentement de Hansi Flick, l'entraîneur de Barcelone, qui avait adressé un message clair sur l'attachement au club : "Si quelqu'un veut jouer pour Barcelone, il doit vivre les couleurs à 100 %."

Luis Enrique offre une nouvelle chance à Dro

Prochains matchs PSG Ligue des Champions 15:00 BAR Regarder

Après des débuts durant lesquels il n'a pas obtenu beaucoup de temps de jeu, la situation de Dro s'est améliorée avec le Paris Saint-Germain en ce début de saison : il a été titularisé lors des deux dernières rencontres du club en championnat de France, face au Mans et à Strasbourg, et a également pris part à 5 des 7 matches disputés par le club dans la compétition, en plus d'avoir joué l'intégralité de la rencontre contre le Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Ces opportunités offertes au jeune joueur espagnol ont fait naître des interrogations au sein des jeunes talents parisiens, d'autant que le club possède un groupe de joueurs qui espèrent prouver leurs qualités et gagner la confiance du staff technique.

Marquinhos soutient l'ancien joueur de Barcelone

En revanche, Dro a trouvé du soutien auprès de plusieurs joueurs de l'équipe première, au premier rang desquels le capitaine Marquinhos, qui a pris soin de se rapprocher de lui dès son arrivée afin de l'aider à s'adapter à son nouvel environnement.

Le Paris Saint-Germain se prépare à affronter Barcelone au Parc des Princes, dans une rencontre qui revêt un caractère particulier pour Dro, qui retrouvera son ancien club, alors qu'il devrait difficilement obtenir une place de titulaire pour ce choc tant attendu.