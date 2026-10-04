Un ancien joueur de United : on ne peut pas s'opposer à Ronaldo, tout doit se passer à sa manière !

Cristiano Ronaldo et Fred ont partagé le même vestiaire durant le second passage de la star portugaise à Manchester United, et le Brésilien a pu observer de près la routine, les standards élevés et l'approche unique du footballeur portugais.

Durant cette période, Fred a été le témoin privilégié de la discipline et de la personnalité de l'une des plus grandes figures de l'histoire du football. Aujourd'hui, le Brésilien se remémore ces moments et met en lumière certains aspects qui l'ont marqué plus que d'autres lors de leur période commune au sein de l'équipe.

Fred est apparu dans le podcast « Charla » et a évoqué son époque passée aux côtés de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Le Brésilien a particulièrement salué la personnalité du joueur portugais et son approche méticuleuse de la vie quotidienne, déclarant : « C'est quelqu'un de bien, mais extrêmement rigoureux. On ne peut pas le contredire : tout doit se faire à sa manière. »

Le milieu de terrain a également salué le professionnalisme de Cristiano et son influence sur ses coéquipiers, expliquant, selon les propos rapportés par DAZN : « C'est quelqu'un de très professionnel. Lorsqu'il rejoint un club, le regard des gens change à son égard parce qu'ils le voient travailler dur. Il possède un mental extrêmement fort. »

L'une des choses qui a le plus étonné Fred est le degré d'investissement de Cristiano dans ses entraînements. Il a ainsi déclaré : « J'arrivais environ une heure et demie à l'avance et je le trouvais déjà là, dans la salle de sport. Je repartais et il y était encore. Je me suis dit : mon Dieu, cet homme est vraiment à un autre niveau. C'est un phénomène dans tous les sens du terme. Il est extrêmement professionnel. »

Fred s'est remémoré une anecdote qui reflète les standards pointilleux de la star portugaise, jusque dans les situations quotidiennes les plus simples, et son souci du moindre détail : « Il apportait sa propre eau et disait qu'elle venait de l'Himalaya. On lui interdisait de faire entrer des liquides, ce qui le mettait très en colère. Et au final, il était obligé de se débarrasser de son eau. »

Au-delà de ces anecdotes, Fred a également précisé que son admiration pour Cristiano ne se limitait pas à son professionnalisme : le Brésilien le considère toujours comme un joueur capable de changer le cours d'un match.

Il a conclu ses propos : « Lorsqu'il joue, c'est un monstre. Il est vrai que l'âge le rattrape, que cela plaise ou non, mais il possède un talent exceptionnel. C'est l'un de ces joueurs qui, s'ils ont le ballon pour frapper, n'hésitent pas une seconde. C'est un joueur excellent, un véritable phénomène. »

Les déclarations de Fred interviennent dans le contexte de la crise que traverse actuellement Cristiano Ronaldo, après son départ du rassemblement de la sélection du Portugal, à la suite d'un différend avec son entraîneur Jorge Jesus provoqué par le fait d'avoir débuté sur le banc des remplaçants lors de la victoire face à la Norvège (2-1), en Ligue des nations.



