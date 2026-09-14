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Reading v Peterborough United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Un ancien joueur de Liverpool se présente sur LinkedIn : « Je suis libre et je cherche un club ! »

Liverpool
O. Ejaria
Premier League
Angleterre

Une carrière prometteuse brisée trop tôt

Ovie Ejaria, ancien milieu de terrain de Liverpool, s'est retrouvé sans club après l'expiration de son contrat avec le Real Oviedo, l'amenant à annoncer, via son compte professionnel sur le réseau « LinkedIn », qu'il cherchait une nouvelle opportunité pour relancer sa carrière professionnelle, une démarche inhabituelle pour un footballeur de ce niveau.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Ejaria a publié un message direct sur son profil dans lequel il écrit : « Joueur libre (milieu de terrain), Londres. Je suis actuellement joueur libre et je cherche la bonne opportunité », confirmant ainsi sa disposition à rejoindre un nouveau club dans la période à venir.

Âgé de 28 ans, Ejaria est passé par l'académie d'Arsenal avant de rejoindre Liverpool, où il a disputé son premier match avec l'équipe première sous la direction de l'entraîneur allemand Jürgen Klopp, au milieu de grandes attentes quant à l'avenir prometteur du milieu de terrain.

Au cours de sa carrière professionnelle, Ejaria a connu des expériences avec plusieurs clubs, notamment les Rangers, Sunderland et Reading, avec lequel il a passé une période importante de sa carrière, avant de rejoindre le Real Oviedo l'été dernier en quête d'une nouvelle opportunité en Espagne.

Après la fin de son expérience avec le club des Asturies, le joueur anglais est devenu disponible sur le marché des transferts, sans club, tandis que son activité sur « LinkedIn » reflète sa volonté manifeste de trouver une équipe qui lui offrira l'occasion de relancer une carrière qui avait démarré au milieu de grandes attentes au sein de Liverpool.

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