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Emile Heskey, l'ancien attaquant de Liverpool et de la sélection anglaise, estime que le transfert de Trent Alexander-Arnold au Bayern Munich pourrait constituer une bonne étape dans sa carrière, compte tenu de la baisse de son temps de jeu avec le Real Madrid. Il souligne que le potentiel offensif que possède le latéral anglais surpasse, de son point de vue, les critiques adressées à ses capacités défensives.

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Dans des déclarations au site « Eldorado », Heskey a confié : « Le Bayern Munich serait une bonne option pour Trent Alexander-Arnold. Le championnat allemand (la Bundesliga) est très relevé sur le plan de la concurrence, et il évoluerait dans le plus grand club du pays, ce qui serait formidable pour lui, même si j'aimerais le voir revenir à Liverpool. »

Et d'ajouter : « Malgré toutes les critiques que l'on évoque au sujet de ses capacités défensives, ses qualités l'emportent sur ses défauts. Ce qu'il apporte lorsqu'il monte participer à l'attaque dépasse largement ces critiques. »

Les propos de Heskey interviennent alors qu'Alexander-Arnold peine à obtenir une place régulière au Real Madrid.

Il avait rejoint le club espagnol à l'été 2025, en provenance de Liverpool, après la fin d'un parcours d'une vingtaine d'années au sein du club anglais, dont il avait intégré l'académie à l'âge de six ans.

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Le latéral anglais n'a pas réussi à s'imposer dans le onze de départ du club merengue lors de sa première saison, les blessures ayant perturbé son démarrage. Il n'a disputé que 21 matches en championnat espagnol lors de la saison 2025-2026, dont 14 comme titulaire.

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Sa situation s'est compliquée davantage au cours de la saison en cours 2026-2027, avec l'intensification de la concurrence pour le poste de latéral droit, le staff technique du Real Madrid s'appuyant sur d'autres options.

L'entraîneur José Mourinho donne la priorité à Federico Valverde, suivi de Denzel Dumfries, ce qui s'est répercuté sur le temps de jeu du joueur anglais.

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Le joueur, âgé de 28 ans, possède un palmarès bien rempli avec Liverpool, puisqu'il a disputé 354 matches sous le maillot de l'équipe première, inscrivant 23 buts et délivrant 86 passes décisives.

Il a également contribué au sacre en Ligue des champions en 2019, ainsi qu'aux deux titres de Premier League en 2020 et 2025, sans oublier la Coupe d'Angleterre, la Coupe de la Ligue, la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe d'Europe.

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Alexander-Arnold avait quitté Liverpool à l'été 2025, après avoir décidé de ne pas prolonger son contrat, à la recherche d'un nouveau défi dans sa carrière. Il avait choisi de rejoindre le Real Madrid, qu'il voyait comme une occasion de concrétiser ses ambitions à l'échelle européenne.

L'avenir du joueur avec le Real semble désormais très incertain. Il était arrivé au club merengue au milieu de grandes attentes, en tant que l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

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Le Real Madrid a déboursé 10 millions d'euros pour s'assurer la venue du joueur et sa participation à la Coupe du monde des clubs, alors même que son contrat avec Liverpool devait expirer quelques jours plus tard seulement.

Mais son adaptation à l'équipe n'a pas été facile. Lors de sa première saison, il a disputé 30 matches, dont 22 comme titulaire, et a livré une saison en dents de scie. Après une seule année, le club a pris conscience de la nécessité de miser fortement sur Dumfries pour occuper ce même poste, au moment où Fede Valverde continue de prouver sa capacité à apporter un plus sur le côté droit.

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L'expérience du maillot blanc n'a pas été telle qu'Arnold l'avait imaginée. Quelques mois avant son transfert au Real Madrid, le latéral anglais parlait de son ambition de remporter le Ballon d'or, mais l'histoire a beaucoup changé, et son avenir avec le club est devenu sujet à caution.

Le Real comme le joueur ne semblent pas envisager de mettre fin à leur relation pour le moment, mais la réalité indique que le manque de temps de jeu pourrait, à moyen terme, pousser à reconsidérer le maintien d'Arnold dans la capitale espagnole, selon des rapports de presse.