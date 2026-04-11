Un ancien joueur de l’Ajax très coté est disponible gratuitement : « Les clubs peuvent tenter leur chance. »

Perr Schuurs réfléchit sereinement à son prochain défi dans le football professionnel. C’est ce qu’a confié le défenseur de 26 ans lors d’un entretien accordé à De Telegraaf.

En février, le club piemontais a officialisé la résiliation à l’amiable de son contrat. Le défenseur limbourgeois, en proie à une série de pépins physiques, poursuit actuellement sa rééducation aux Pays-Bas.

Son dernier match remonte au 21 octobre 2023, lorsqu’il s’est déchiré les ligaments croisés face à l’Inter. Depuis, le défenseur a connu plusieurs revers, subi une nouvelle opération et n’est toujours pas complètement rétabli.

Bien que courtisé par plusieurs formations italiennes de milieu de tableau ainsi que par l’Ajax, Fortuna Sittard et le FC Twente, il juge prématuré de se projeter vers un nouveau club.

« Je n’entamerai des discussions avec des clubs que lorsque je sentirai sur le terrain que tout est en place, et c’est à ce moment-là que je prendrai une décision », assure-t-il avec fermeté.

Il se dit toutefois ouvert à un retour à Amsterdam : « Si l’Ajax ne se qualifie pas pour la Ligue des champions, il se tournera plutôt vers des joueurs libres. J’ai seulement 26 ans et ma valeur marchande est passée de 30 millions à zéro euro. »

« Les clubs peuvent tenter leur chance, ils n’ont pas besoin de prendre de risque financier pour moi », ajoute Schuurs.

Ce défenseur au physique imposant ne recherche pas un contrat lucratif. « Je n’ai pas besoin d’un bail de cinq ans avec un salaire mirobolant dès le départ. Je veux simplement un club qui me fasse confiance et me donne ma chance. Si je dois d’abord prouver ma valeur, je le ferai avec plaisir. »