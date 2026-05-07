Chuba Akpom ne garde aucune rancœur après son départ de l’Ajax. L’attaquant anglais de 30 ans a été poussé vers la sortie par Alex Kroes, mais il comprend cette décision.

L’été dernier, Kroes a dû agir avec fermeté : sous la houlette de Francesco Farioli, l’Ajax s’est qualifié pour la Ligue des champions, mais les joueurs recrutés par Sven Mislintat ont profité d’une augmentation de salaire considérable.

Pour assainir la masse salariale, Kroes a alors pris une décision radicale : une partie des joueurs concernés a été parquée dans ce que l’on a appelé le « vestiaire 2 », une relégation « humiliante » selon les termes de Mike Verweij dans De Telegraaf mardi.

Akpom, pour sa part, dit assumer la décision. « Je comprenais la situation dans laquelle se trouvait l’Ajax », explique-t-il au quotidien. « Je savais que certains joueurs devaient partir et que, dans certains cas, un départ devait être forcé. »

« L’Ajax devait retrouver une situation financière saine. Mon salaire était très élevé, mais je n’y étais pour rien : c’est mon agent qui l’avait négocié. Le traitement qui m’a été réservé n’était donc pas correct. »

« J’ai découvert sur les réseaux sociaux que je n’étais plus le bienvenu en équipe première. J’ai dit à Alex qu’il y avait de meilleures façons de me le dire. On aurait pu en discuter, il aurait pu m’appeler ou m’envoyer un message. Surtout compte tenu de la contribution que j’ai apportée. Mais sans rancune », ajoute-t-il.

L’Anglais n’en veut pas à l’Ajax. « J’ai énormément de respect pour ce club. Quand je suis à Amsterdam, on m’accueille toujours chaleureusement. Cette énergie fait que je ne pourrai jamais dire du mal de l’Ajax. »