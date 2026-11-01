Un ancien joueur de l’Ajax étrillé : « Il est le pire joueur de Premier League »

La presse britannique est impitoyable avec Lisandro Martínez. L’Argentin a reçu un carton rouge et concédé un penalty samedi après-midi contre Chelsea, précipitant une nouvelle défaite de Manchester United.

Manchester United a montré un bon visage samedi après-midi à Stamford Bridge. L’équipe de Michael Carrick a été la meilleure en première période, mais les choses ont de nouveau mal tourné après la pause.

Morgan Rogers a ouvert le score. Il a reçu le ballon loin du but de Senne Lammens, mais a pu avancer jusqu’aux cages. Face au gardien belge, il n’a pas tremblé.

La situation a ensuite empiré. Sur un corner, Martínez a bousculé Wesley Fofana, concédant un penalty que Cole Palmer a transformé.

L’ancien joueur de l’Ajax a également reçu un deuxième carton jaune pour cette faute. Il a dû quitter le terrain, laissant Manchester United à dix et sans aucune chance.

Après la rencontre, les journaux britanniques n’ont pas épargné Martínez. « Il est le pire joueur de toute la Premier League cette saison. Il a été le principal responsable des points perdus lors de plusieurs matches (notamment avec un but contre son camp face à Fulham, des erreurs contre les Spurs et Bournemouth, et maintenant Chelsea). On dirait qu’il n’y met pas du cœur. Manchester United ne peut pas continuer à aligner un tel joueur », écrit The Athletic.

Danny Murphy s’est lui aussi montré sévère sur la BBC. « Il présentera sans doute ses excuses dans le vestiaire, mais il n’a pas le bon état d’esprit pour jouer. On ne peut pas compter sur lui. Je ne l’alignerais plus, ne serait-ce que parce qu’il semble avoir déjà décroché mentalement. Il n’a pas la tête à ça. Il est clair qu’il ne fera plus partie de l’équipe à long terme. »