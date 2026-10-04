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Un ancien international saoudien tire à boulets rouges sur un joueur d'Al-Hilal malgré la qualification face au Qatar

Arabie saoudite vs Emirats Arabes Unis
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Arabie saoudite
Émirats arabes unis

Déclarations fracassantes

Ahmed Atif, ancienne star de la sélection saoudienne, a ouvert le feu sur Hassan Tambakti, défenseur de l'Arabie saoudite et actuellement sous les couleurs d'Al-Hilal, en raison de sa mauvaise exécution d'un penalty face au Qatar.

Tambakti a manqué un tir au but face au Qatar, lors de la soirée de qualification de l'Arabie saoudite pour la finale de la Coupe du Golfe arabique, samedi dernier, ce qui a provoqué une vague de colère en raison de sa mauvaise exécution.

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Atif a déclaré, dans des propos tenus lors de l'émission « Dawrina Ghair » : « Tambakti doit se sentir responsable envers la sélection de son pays, car il allait gâcher les efforts de tout le monde avec une telle exécution. »

Il a ajouté : « Il ne faut pas compter sur lui dans de telles situations, car il est clair qu'il ne tire pas régulièrement les tirs au but. »

Il a poursuivi : « Je comprends le fait de manquer en soi, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel joueur de football, mais une exécution de cette manière est inacceptable. Tu n'es pas Kanno, car ce dernier frappe comme toi, mais il sait comment la jouer. »

Il a conclu : « Hassan Tambakti doit mieux s'entraîner à l'exécution des penalties, car il allait gâcher les efforts de ses coéquipiers et du staff technique. »

La sélection saoudienne s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Golfe en remportant la séance de tirs au but 3-2, et affrontera les Émirats arabes unis mardi prochain en soirée.

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