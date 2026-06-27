Un ancien international saoudien estime que « marquer deux points lors de la Coupe du monde est un résultat encourageant »

Ahmed Atef, ancienne star de la sélection saoudienne, estime que le bilan des « Verts » lors de la Coupe du monde 2026 n’a rien de surprenant. Il souligne que totaliser deux points en trois matchs constitue un résultat positif au vu du niveau actuel de l’équipe, laquelle traverse depuis plusieurs années des crises techniques.

L’équipe saoudienne a été éliminée dès le premier tour, après deux nuls contre l’Uruguay et le Cap-Vert, puis une défaite face à l’Espagne, un bilan qui a valu au staff technique et aux joueurs de vives critiques.

Interrogé dans l’émission « Dorina Ghir », il a affirmé : « C’est le maximum dont nous disposons, et je considère que repartir avec deux points est une chose positive ; nous aurions pu perdre également contre l’Uruguay et le Cap-Vert, c’est pourquoi nous devons regarder la réalité en face. »

Il a ajouté que la crise que traverse actuellement l’équipe saoudienne n’est pas nouvelle, précisant que les « Verts » ne sont plus en mesure de rivaliser dans les grandes compétitions depuis des années, après avoir perdu tous les titres pour lesquels ils se sont battus, y compris la Coupe du Golfe, ce qui reflète l’ampleur du déclin que connaît le football saoudien.

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L’ancienne star des Verts pointe du doigt la préparation et les fondations : « Le titre du livre en dit long : tout va de travers, nous avançons dans l’obscurité. Perdre n’est pas un drame, mais il faut une stratégie technique claire sur le terrain. »

Il conclut : « Nous ne sommes même pas capables de battre l’Indonésie, alors comment pourrions-nous affronter l’Espagne et les grandes équipes ? »

Il a conclu en s’interrogeant sur l’absence de talents capables de faire la différence : « Où sont les talents ? Il est inconcevable que le football saoudien ne compte pas au moins un ou deux joueurs capables de mener la sélection vers l’avenir », conclut-il, insistant sur la nécessité de repenser en profondeur la formation pour que l’équipe nationale retrouve son niveau de compétitivité.