Un ancien international saoudien : Benzema a démasqué Inzaghi et Al-Hilal !

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a fait l'objet de vives critiques en raison des déclarations qu'il a tenues lors de la conférence de presse précédant le match face à Al-Faisaly, prévu ce vendredi soir, dans le cadre de la première journée de la Roshn League.

Inzaghi avait affirmé dans ses déclarations que la raison de l'écartement d'Ali Al-Bulaihi des entraînements collectifs était son désir de voir les jeunes joueurs à l'œuvre, ce qui a poussé Hussein Abdulghani, ancien joueur de la sélection saoudienne, à l'attaquer.

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Abdulghani a déclaré dans le cadre de l'émission « Nadina » : « Les propos d'Inzaghi sont étranges et surprenants à mes yeux. Il dit qu'Ali Al-Bulaihi a pris de l'âge et qu'il souhaite donner leur chance aux jeunes, ce qui n'a aucun sens au vu de l'effectif dont il dispose. »

Il a ajouté avec ironie : « Benzema a-t-il 20 ans ou Koulibaly 21 ? L'entraîneur dit n'importe quoi pour justifier l'écartement d'Al-Bulaihi, mais j'estime que la façon dont ce joueur est traité n'est pas professionnelle. »

Il a conclu : « Al-Bulaihi a beaucoup apporté à Al-Hilal, et la direction aurait dû lui donner satisfaction et le vendre de manière normale, au lieu de le traiter de cette manière étrange. Les clubs saoudiens traitent les éléments dont ils ne veulent pas de cette façon peu professionnelle. »