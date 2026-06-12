Un ancien international néerlandais livre un conseil pressant au sujet de Memphis Depay

Anwar El Ghazi exhorte Ronald Koeman à aligner Brian Brobbey d’entrée dimanche, avec l’équipe nationale néerlandaise, pour le match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Japon. Selon l’ancien international, le sélectionneur doit faire preuve de prudence avec Memphis Depay.

Dans une interview accordée au De Telegraaf, l’ancien international explique que Brobbey est son choix numéro 9 pour ce Mondial : « Je ne le dis pas seulement parce que son style de jeu peut s’avérer décisif pour les Pays-Bas, ou parce qu’il a brillamment tenu son rang dans une Premier League très physique grâce à son physique de roc. »

« Mais aussi pour protéger Memphis Depay », ajoute l’ancien international néerlandais, qui compte deux sélections. « Ses statistiques en équipe nationale sont époustouflantes, avec 55 buts et 36 passes décisives. Et je trouve qu’il est sous-estimé par la presse et les supporters », déclare El Ghazi, avant de lancer un appel direct à Koeman.

« Je pense donc que Koeman devrait préserver Depay pour le premier match contre le Japon », conseille l’ancien international, qui livre ainsi son attaquant idéal. « Si vous le faites débuter alors qu’il n’est pas à 100 % de ses capacités, comme cela s’est vu contre l’Algérie, je peux déjà imaginer les réactions. Cela ne ferait que confirmer l’image que tous les détracteurs de Depay ont de lui. En tant que sélectionneur, vous ne devez pas vouloir cela. »

« Laissez du temps à Memphis, il peut encore beaucoup apporter à cette Coupe du monde », insiste El Ghazi, qui réaffirme sa confiance en Brobbey. « Sa manière de se défaire d’un “monstre” comme James Tarkowski pour marquer contre Everton résume sa saison. »

L’ancien avant-centre d’Ajax et du PSV assure que Brobbey apporte beaucoup à cette équipe des Oranje : « En sélection néerlandaise, il est le pivot idéal. Les Oranje veulent toujours jouer au football, mais face à des adversaires de taille lors de ce tournoi, il y aura aussi des moments où nous serons mis sous pression. C’est là qu’une longue balle vers Brobbey, que les joueurs devront ensuite aller chercher, peut nous donner un peu d’air. »

Lors des amicaux contre l’Algérie et l’Ouzbékistan, Koeman a aligné Donyell Malen en pointe, sans que le Romain ne trouve le chemin des filets. Un bilan qui alimente déjà les débats sur la composition offensive.