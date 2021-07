Un ancien indésirable veut rester au Real Madrid

L'attaquant n'a pas réussi à gagner sa place au cours de ses deux premières années au Real, mais espère convaincre Ancelotti de lui donner une chance.

Luka Jovic a à cœur de rester au Real Madrid la saison prochaine et de s'imposer chez les Merengue, selon les informations de Goal. L'attaquant serbe n'a pas été en mesure de percer dans le onze de départ du côté de Santiago Bernabeu depuis son arrivée en provenance de l'Eintracht Francfort il y a deux ans. Il faut dire que l'ancien attaquant de Benfica a fait face à la rude concurrence de Karim Benzema en attaque.

Jovic n'a commencé que quatre des 17 matchs de Liga dans lesquels il a joué lors de sa première saison au Real Madrid et a encore moins joué au cours de la première moitié de la saison dernière avant d'être prêté à l'équipe allemande en janvier. Malgré ses difficultés au Real Madrid, Luka Jovic pense pouvoir s'assurer une place dans l'équipe pour la saison à venir et ne compte pas repartir en prêt comme ce fut le cas cette année.

Une partie de son optimisme vient du fait que le nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti, est un admirateur et qu'il souhaitait auparavant signer la star serbe à Naples lors de la campagne 2018-19. Luka Jovic est également déterminé à rester car il ne veut pas continuer à être prêté et veut de la stabilité. Jovic est revenu lundi chez les géants espagnols pour entamer la préparation pour la saison 2021-22 et a fait bonne impression lors de ses premières séances d'entraînement.

La place de Luka Jovic au Real Madrid n'est cependant en aucun cas assurée. Qui plus est, le joueur de 23 ans, qui a été signé pour 70 millions d'euros, est l'un des nombreux joueurs dans l'effectif du club de la capitale espagnole à être considéré comme un élément vendable en cas de très belle offre. Il aurait pu être vendu la saison dernière, mais le club a d'abord décidé de le garder car Borja Mayoral a été prêté à la Roma en octobre dernier.

L'ancien attaquant de Benfica a encore quatre ans de contrat avec le Real Madrid. Après avoir joué seulement quatre fois en Liga au début de la saison dernière, Jovic a disputé 18 matches de Bundesliga après avoir été prêté à l'Eintracht Francfort. Cependant, il n'a commencé que huit de ces matches et a terminé la campagne avec quatre buts. Un prêt en demi-teinte pour l'international serbe dans le club l'ayant vu exploser au plus haut niveau.

Toujours dans l'ombre de Karim Benzema, plus que jamais au sommet de son art, Luka Jovic va devoir batailler pour obtenir le temps de jeu qu'il souhaite au Real Madrid. D'autant plus si les Merengue décident de recruter un autre attaquant comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland cet été. Dans ce cas-là, la voie serait totalement bouchée pour Luka Jovic dans la capitale espagnole.