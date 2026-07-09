Un ancien footballeur africain ironise sur Marmoush : « Il a l’air d’un Ballon d’Or, mais seulement contre Newcastle ! »

Un ancien footballeur africain a raillé l’Égyptien Omar Marmoush, joueur de Manchester City, au terme de sa Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon lui, l’attaquant n’a rien apporté à la sélection égyptienne durant le tournoi, surtout lors de son entrée en jeu en huitièmes de finale contre l’Argentine, où les « Pharaons » avaient mené 2-0 avant de s’incliner 2-3 et de quitter la compétition.

Michael Lahoud, ancien international de Sierra Leone, a ironisé sur les performances de Marmoush lors de son passage sur les antennes de « CBS Sports », estimant que l’attaquant ne se transcende que lorsqu’il affronte Newcastle.

Il a commenté : « C’est vraiment triste de voir un joueur qui figurait parmi les meilleurs buteurs des cinq grands championnats européens il y a 17 mois, livrer un tel spectacle sur le terrain. »

Il a précisé : « Il y a seulement 17 mois, seuls Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski et Mohamed Salah devançaient Omar Marmoush au classement des buteurs, et ce qui m’inquiète, c’est qu’il ne cherchait que l’argent lorsqu’il a rejoint Manchester City. »

Lahoud a particulièrement critiqué une action défensive : « L’Égypte lançait une contre-attaque face à l’Argentine, Mohamed Salah – votre atout numéro un – avait le ballon, puis, à la surprise générale, Marmoush est intervenu et lui a pris le ballon. Qu’a-t-il fait ? »

Il a ajouté : « Marmoush a alors décidé de partir en dribble, avant de perdre le ballon au profit d’un Argentin, ce qui a permis à l’Albiceleste de revenir au score puis de marquer le but de la victoire et d’éliminer l’Égypte. »

Il a conclu : « Quand Marmoush affronte Newcastle, il a l’allure d’un Ballon d’Or ; contre toute autre équipe, il ressemble à vous ou à moi. »

Lahoud rappelle que l’Égyptien affiche un bilan parfait contre Newcastle : cinq matchs, sept buts marqués et une passe décisive, soit plus d’une contribution offensive par rencontre en moyenne.