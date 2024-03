Un ancien entraîneur en veut toujours à Cristiano Ronaldo

Gary Neville était en colère contre Cristiano Ronaldo pour ne pas avoir davantage soutenu Ole Gunnar Solskjaer

Solskjaer a revécu ses trois mois en tant qu'entraîneur de Ronaldo lors du second passage du Portugais à Manchester United, alors qu'il s'entretenait avec Neville dans le cadre du podcast Stick to Football, proposé par Sky Bet. L'ancien capitaine de United a déclaré qu'il aurait aimé que le légendaire attaquant soit plus un leader et qu'il soutienne publiquement son manager, rappelant que Ronaldo avait quitté le stade après un match nul 1-1 contre Everton, alors qu' il avait commencé la rencontre sur le banc de touche.

"Quand j'ai vu Ronaldo sur le banc et qu'il faisait ces choses à la caméra, c'était difficile. Il est évident qu'après le match contre Everton, quand Ole l'a laissé de côté la première fois et que je me souviens qu'il est parti, j'ai eu l'impression de laisser tomber Ole parce que c'était un ancien coéquipier", a déclaré Neville.

"Beaucoup de respect"

Ronaldo a marqué de nombreux buts lors de son second passage à United, mais l'équipe n'a pas eu de bons résultats et la pression a commencé à s'accumuler sur Solskjaer après de lourdes défaites contre Leicester, Liverpool et Manchester City. Il a finalement été licencié après avoir été défait 4-1 par Watford. "C'est un grand joueur, un objet inamovible au regard de ce qu'il a accompli, mais je pensais qu'il aurait dû avoir Ole comme allié dans le vestiaire, surtout depuis les moments que nous avons passés ensemble dans le vestiaire en tant que joueurs", a ajouté Neville. "Je voulais qu'il prenne de l'avance et qu'il soit le leader du vestiaire, mais il ne l'a pas fait, et c'est la raison pour laquelle nous étions en conflit en cette situation."

Malgré les plaintes de Neville, Solskjaer a insisté sur le fait qu'il avait une bonne relation avec Ronaldo. "J'ai eu une bonne relation avec Cristiano et il y a beaucoup de respect entre nous. Je pense qu'il s'est très bien comporté dans ses déceptions quand j'étais là", a ajouté le Norvégien.