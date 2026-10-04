Jesse Marsch, l'ancien entraîneur de Leeds United, a insisté sur le fait que « tout le monde était au courant » concernant la tricherie de Manchester City, et a appelé à la relégation du club de Premier League, après sa condamnation pour infraction aux règles financières.

Marsch avait été nommé entraîneur de Leeds en février 2022, mais il a été limogé douze mois plus tard, alors que le club luttait pour éviter la relégation de Premier League.

L'homme de 52 ans, désormais à la tête du Canada, a été interrogé sur le verdict d'une commission indépendante ayant estimé que Manchester City avait dissimulé des paiements d'une valeur de 900 millions de livres sterling sur une période de neuf ans, truffée de transactions « fictives ».

Et tandis que le verdict couvrait la période comprise entre 2009 et 2018, Marsch a exprimé sa conviction qu'il existait des « incohérences » même durant son passage en Premier League.

Manchester City doit être relégué

Marsch a déclaré au journal The Guardian que Manchester City devait être relégué de la Premier League à la suite de ce verdict.

Manchester City a confirmé vendredi avoir déposé un recours pour annuler la décision de la commission indépendante.

Marsch a déclaré : « Je pense que Manchester City doit être sévèrement sanctionné. Je pense qu'il doit être relégué à l'échelon inférieur et, d'ailleurs, tout le monde le savait. Tout le monde était au courant. »

Il a poursuivi : « Cet été-là (2022), nous et Manchester City étions les deux seules équipes à affirmer avoir réalisé des bénéfices. Pour nous, nous avions réalisé des bénéfices parce que nous avions vendu Raphinha et vendu Kalvin Phillips. Il nous restait encore une grande partie de ce que nous avions acheté. »

Il a enchaîné : « À cette époque, notre situation financière ne nous permettait pas de ne pas économiser. Les propriétaires ne disposaient pas de ressources financières importantes. Alors, lorsque Manchester City a tenu ce discours, j'ai dit littéralement : vous plaisantez ? C'est vrai ? C'est une sorte de blague ? »

L'entraîneur a souligné : « Quand ils ont dit qu'ils avaient obtenu Erling Haaland pour 52 millions de livres sterling, c'était du genre : oui, bon, bien sûr. »

Et d'ajouter : « Donc, je savais qu'il y avait des incohérences là-dedans, mais que peut-on faire ? On ne fait que lever les bras au ciel et dire : c'est ça, le football. »

Les comptes des clubs après la pandémie de Covid

L'été 2022 évoqué par Marsch a vu les clubs dévoiler leurs comptes de la saison 2020-21, disputée à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19.

Leeds a annoncé un bénéfice d'exploitation de 5,5 millions de livres sterling, les revenus du club ayant été renforcés par son retour en première division après sa montée du Championship anglais.

De son côté, Manchester City a annoncé un maigre bénéfice de 2,4 millions de livres sterling sur la même période, après avoir enregistré des pertes de 126 millions de livres sterling lors de la saison 2019-2020.

Le parcours du club jusqu'en finale de la Ligue des champions 2021 et son quatrième titre de champion de Premier League sous la direction de Pep Guardiola ont été cités comme les principales raisons de sa réussite financière.

Les commentaires de Marsch ont également mis en lumière le mercato estival de 2022, qui a vu Manchester City s'attacher les services de Haaland pour 52 millions de livres sterling et faire venir Phillips de Leeds dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 42 millions de livres sterling.

Leeds a par ailleurs vendu la star brésilienne Raphinha à Barcelone pour 55 millions de livres sterling, et le club a utilisé les fonds issus de ces deux transactions pour dégager près de 140 millions de livres sterling de recettes.

Leeds, qui a limogé Marsch en février 2023, a été relégué à l'échelon inférieur à la fin de la saison.