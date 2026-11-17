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Lamine Yamal, la star du FC Barcelone, a reçu un hommage appuyé de Lucas Vázquez, ancien joueur du Real Madrid qui évolue aujourd'hui au Bayer Leverkusen. Celui-ci a assuré que le football n'avait jamais connu un talent comparable à celui du jeune prodige.

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Les éloges continuent de pleuvoir sur les performances exceptionnelles de Lamine Yamal, 19 ans. Dernier en date à rejoindre la liste des admirateurs de son talent : Lucas Vázquez, 35 ans, qui a défendu par le passé les couleurs du Real Madrid.

Le joueur expérimenté s'est exprimé lors d'un entretien accordé à la radio Cadena SER, n'hésitant pas à affirmer que « le talent de Lamine, on n'a jamais vu ça auparavant ». Des propos qui revêtent une importance particulière au vu de son passé au sein du club madrilène.

« Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu un talent de l'ampleur de celui de Lamine. Un joueur aussi important à un tel âge... Moi, du moins, je n'ai jamais vu ça », a déclaré Lucas Vázquez.

L'Espagnol a insisté sur le caractère hors norme du jeune prodige, estimant que ce qu'il réalise avec le Barça fait de lui un cas exceptionnel dans le football.

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« Nous avons vu, à d'autres époques, de très grands joueurs occuper les trois premières places du Ballon d'Or, comme Xavi et Iniesta, ou Raúl avant eux, mais Lamine s'est désormais hissé au rang des grandes stars », a ajouté l'ancien joueur du Real Madrid.

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Lamine Yamal a marqué de son empreinte le dernier affrontement entre l'Espagne et l'Angleterre. Il a provoqué un penalty et l'expulsion d'Anderson, avant d'offrir le deuxième but de la sélection espagnole, inscrit par Nico Williams, lors d'une rencontre conclue sur le score de 3-2. Une nouvelle démonstration qui a déclenché une vague d'éloges sur son talent.

La trêve internationale terminée, Lamine Yamal s'apprête à retrouver prochainement l'entraînement du FC Barcelone afin de préparer le choc attendu face à Villarreal, dimanche prochain.

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Ce match représente une nouvelle occasion pour le jeune ailier de continuer à faire étalage de son talent exceptionnel et de confirmer le statut majeur qu'il occupe désormais parmi les stars du football.

L'arme numéro un du Barça

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Lamine Yamal n'est plus un simple espoir au sein du FC Barcelone. En peu de temps, il est devenu l'un des éléments sur lesquels le club catalan s'appuie le plus pour construire ses attaques et faire la différence, comme en témoignent ses statistiques remarquables lors de la saison 2026-2027.

L'ailier espagnol s'est imposé comme l'une des principales sources de danger dans l'effectif de Hansi Flick, grâce à sa capacité à percer les défenses sur le côté droit et à jouer de son pied gauche, mais aussi à sa vision du jeu remarquable dans la passe et dans ses déplacements dans le dernier tiers du terrain.

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Les statistiques de la saison en cours illustrent l'ampleur de son influence : il a inscrit 13 buts et délivré 12 passes décisives en 16 matches avec le Barça toutes compétitions confondues, soit 25 contributions décisives.

Lamine Yamal est également le joueur du FC Barcelone qui a créé le plus d'occasions cette saison, avec 54 opportunités, devant Pedri, Fermín López et Raphinha. Un chiffre qui souligne la diversité de ses rôles offensifs et prouve que son influence ne se limite pas à marquer des buts.