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Plusieurs joueurs du Real Madrid ont reçu des éloges particuliers après la victoire difficile contre le Celta Vigo, lors d'un match marqué par l'éclat de joueurs influents dans le retour de la Maison blanche. Mais l'analyse technique des performances a aussi mis en évidence des exigences qui vont au-delà des buts marqués et de la capacité à faire la différence, notamment en ce qui concerne l'implication de certains éléments dans les tâches collectives.

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Álvaro Benito, ancien joueur du Real Madrid et aujourd'hui consultant pour Movistar Plus, est revenu sur les principaux enseignements de la rencontre lors de son passage dans la dernière partie de l'émission « Carrusel Deportivo » sur la radio Cadena SER, en mettant en lumière les performances de Jude Bellingham, Vinicius Junior et Carlos Espí.

Benito s'est dit impressionné par la prestation de Vinicius lors de ce match, mais il a de nouveau insisté sur le fait que l'aspect défensif et le travail collectif restent un point auquel le Brésilien doit accorder davantage d'attention, notamment lorsque le Real Madrid affronte des adversaires qui imposent des exigences tactiques obligeant tous les joueurs à participer aux tâches défensives.

« C'est un joueur décisif, et ça ne surprend personne. Le problème apparaît quand on affronte des équipes qui exigent un engagement défensif et collectif », a déclaré l'ancien joueur du Real Madrid à propos de l'ailier brésilien. Pour Benito, le talent de Vinicius et ses qualités offensives ne font pas débat, mais pour en tirer pleinement profit, il doit aussi apporter sa contribution dans les autres domaines.

Benito a expliqué que la voie à suivre pour Vinicius était claire et facile à mettre en pratique, citant l'exemple de Diomande, qui a fait preuve d'un grand engagement défensif bien qu'il n'ait encore rien réalisé d'exceptionnel sur le plan individuel. « Diomande n'a encore rien fait d'extraordinaire, mais il a montré un sacrifice défensif exceptionnel, et le Real Madrid a ressemblé à une équipe soudée », a-t-il affirmé.

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« Quand Vinicius empruntera ce chemin, le Real Madrid n'aura aucun problème avec lui, car c'est un joueur exceptionnel. S'il respecte ses tâches défensives, il sera extrêmement utile, parce qu'il a un potentiel énorme », a-t-il ajouté.

Bellingham au sommet

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À l'inverse, Benito a réservé de grands éloges à Jude Bellingham : « Nous avons affaire à la meilleure version de Bellingham. Son influence sur le jeu est plus grande qu'auparavant, c'est désormais un joueur complet. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain du monde, il est capable de tout faire. » Il a souligné que le joueur possédait une palette de qualités variées qui le rendent influent à tous les moments du match.

Selon Benito, ce qui distingue avant tout Bellingham va au-delà de ses qualités techniques et physiques : il a cité son ambition et sa mentalité de gagnant et de compétiteur comme ses principaux points forts, avant d'affirmer : « Pour moi, c'est la meilleure période de Bellingham au Real Madrid. »

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Éloges pour Espí, l'homme décisif

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Benito a également évoqué Carlos Espí, auteur du but de la victoire face au Celta Vigo, estimant que le jeune attaquant possède des caractéristiques qui en font une option offensive difficile à gérer pour les défenseurs, d'autant que ce type d'avant-centre est rare dans le football actuel.

« C'est un joueur difficile à défendre, parce qu'il n'existe presque pas d'attaquants de ce profil dans le football actuel. S'il y avait des doutes sur son recrutement, ils se sont complètement dissipés », a lancé l'ancien joueur du Real Madrid.

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