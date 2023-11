Un ancien du PSG humilie Luis Enrique : « C’est lui qui doit s’inspirer de Mbappé »

Un ancien joueur du PSG a répondu aux critiques de Luis Enrique sur Kylian Mbappé.

Après la victoire du PSG contre Reims ce weekend (3-0), l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a fait des reproches publiquement à Kylian Mbappé, pourtant auteur d’un triplé. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Vikash Dhorasoo, recadre Luis Enrique et défend le natif de Bondy.

Vikash Dhorasoo ridiculise Luis Enrique

Vikash Dhorasoo n’a pas aimé les propos de Luis Enrique sur Kylian Mbappé. L’ancien international français pense que le capitaine de l’Equipe de France n’a pas besoin des conseils du technicien espagnol pour progresser dans son jeu. « C’est comique ce qu’a dit Luis Enrique au sujet de Mbappé. Il parle publiquement et dit qu’il dirait le reste en privé, alors qu’on sait tous ce qu’il va lui dire en privé. Jouer plus défensif, courir plus et servir un peu plus Gonçalo Ramos... C’est très marrant. C’est beaucoup d’égo chez Luis Enrique. À mon avis, Mbappé n’a besoin de personne pour continuer à progresser. Il peut continuer à le faire tout seul comme un grand. C’est un joueur d’un niveau exceptionnel. Puissance 1000. À Reims, il a mis trois buts, il a offert une passe de but à Ramos, il a touché la barre et a eu plein d’accélérations », déclare Vikash Dhorasoo sur la chaîne l’Equipe.

« Sans Mbappé, son système ne marche pas »

Selon l’ancien joueur de l’AC Milan, c’est plutôt Luis Enrique qui a besoin de Mbappé et non, le contraire. « À mon avis, il faut inverser. C’est plutôt Luis Enrique qui devrait s’inspirer de Mbappé pour progresser un petit peu. Tous ces entraineurs, comme Luis Enrique ou Guardiola, ce sont de grands coaches qui ont de grands joueurs. Mais sans Mbappé, son système ne marche pas, et on l’a vu lors des deux premiers matches de la saison », confie Vikash Dhorasoo avant de défendre le positionnement de Mbappé dans le jeu, qu’il trouve logique. « Mbappé est déconnecté dans le jeu ? Oui, car il sait qu’il n’a pas besoin de faire ces efforts et les autres le feront pour lui », conclut-il.