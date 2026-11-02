Partager Suivez GOAL sur Google

L’ancien arrière gauche de Premier League Stephen Warnock s’est confié pour la première fois sur les crises convulsives effrayantes qu’il a subies pendant ses années de formation à l’académie de Liverpool. Aujourd’hui consultant à la radio à 44 ans, l’ancien défenseur a reconnu avoir caché ces épisodes au personnel du club, de peur que celui-ci ne se sépare de lui.

Publicité

Un espoir du centre de formation a dissimulé ses épisodes médicaux

Warnock a décidé de raconter l’épreuve qu’il avait gardée secrète sur BBC Radio 5 Live après avoir écouté une interview de Matt Crooks, milieu de terrain de Hull City atteint d’épilepsie. Passé par les équipes de jeunes à Liverpool avant de disputer 67 matches en équipe première et de marquer un but pour le club, le défenseur a subi plusieurs crises, qui ont fini par disparaître avec l’âge.

L’épilepsie touche environ une personne sur 100 au Royaume-Uni. Selon l’association Epilepsy Action, cette affection neurologique est souvent diagnostiquée chez les enfants après une ou plusieurs crises.

La peur de perdre son contrat l’a poussé à garder le silence

Si des médicaments peuvent aider à maîtriser ou à prévenir les crises d’épilepsie grâce à un suivi attentif, Warnock a choisi de ne rien dire au centre de formation. Il a expliqué à 5 Live : « J’étais terrifié à l’idée d’en parler à Liverpool parce que j’avais peur que le club me laisse partir. Je me disais : ‘S’ils pensent que j’ai une maladie, ils vont me laisser partir.’ J’avais peur qu’une crise survienne sur le terrain. Dans mon cas, il n’y avait aucun facteur déclenchant, je n’ai jamais su ce qui provoquait les crises. C’est ce qui me terrifiait. »

Évoquant sa toute première crise, survenue à l’école, avant de passer un scanner et une IRM à la suite d’une autre crise à son domicile, il a ajouté : « J’étais devant un ordinateur, puis je me suis réveillé dans un lit d’hôpital. Je me suis dit : ‘Waouh, comment suis-je arrivé ici ?’ Je ne me souvenais de rien, j’avais complètement perdu connaissance. »

Publicité Publicité

« Mes amis m’ont dit que j’avais commencé à faire une crise. Une ambulance a bien sûr été appelée et j’ai été emmené à l’hôpital. Pour être honnête, j’étais gêné, parce que personne d’autre n’avait ça, personne ne savait ce que c’était, et moi non plus, jusqu’à ce que ça m’arrive. »

Related Topics

Expérience télévisuelle Canal+ ✅ Accès à 100 % des 380 matchs de la saison de Premier League en direct et en différé via les chaînes linéaires dédiées (Canal+, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360). ✅ Diffusion des plus grandes affiches du week-end en ultra-haute définition avec un flux direct linéaire sans la latence du web. ✅ Accès aux émissions phares d'avant et d'après-match comme le Match of the Day à la française ou le Late Football Club avec les consultants experts de la chaîne. Mensuel dès 29,99 € S'abonner à Canal+

La disparition des crises à l’adolescence lui a permis de faire carrière chez les professionnels

Après avoir remporté le prix du joueur de la saison décerné par les supporters de Coventry City lors de son prêt en 2003-2004, Warnock a fait ses débuts avec Liverpool sous Rafael Benitez en août 2004. Il a disputé 30 matches en 2004-2005, sans figurer dans les groupes retenus pour les finales de la Coupe de la Ligue et de la Ligue des champions, puis a joué 30 matches la saison suivante et sept autres avant de rejoindre Blackburn Rovers en janvier 2007.

Revenant sur ses crises, l’ancien joueur d’Aston Villa et de Leeds United a déclaré : « Cela a duré environ trois ans. J’ai eu la chance que ça disparaisse avec l’âge. Je n’ai pas eu besoin de prendre de médicaments ni de m’inquiéter à l’idée de conduire une voiture ou de faire des choses comme ça. C’est la première fois que j’en parle vraiment. »

Publicité

Une inquiétude persiste malgré sa retraite

Retraité depuis 2018, Warnock n’a plus subi de crise depuis l’âge de 14 ans. Néanmoins, celui qui travaille aujourd’hui dans les médias, âgé de 44 ans, reconnaît que la possibilité d’une nouvelle crise inattendue lui traverse encore l’esprit. En parlant publiquement de l’épreuve qu’il a vécue adolescent, aux côtés de Crooks, l’ancien latéral international anglais espère contribuer à réduire la stigmatisation des affections neurologiques dans le football professionnel.