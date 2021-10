Un ancien de Liverpool dézingue un Manchester United "pathétique"

L'ancien joueur de Liverpool et de Manchester City Dietmar Hamann a critiqué Manchester United et son coach.

Manchester United, pour l'instant, est quatrième et à seulement deux points du leader de la Premier League, Chelsea.

Cependant, leurs récentes prestations sont médiocres et ils n'ont remporté que deux de leurs cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues.

"La seule et unique raison pour laquelle Manchester United est encore dans la course au titre et se débrouille bien en Ligue des champions est Cristiano Ronaldo", a déclaré Hamann à Sky Sports Allemagne.

"Je ne sais pas où ils seraient sans lui ni ses buts. C'est un patchwork. Old Trafford, qui était le théâtre des rêves, ressemble désormais davantage au théâtre des cauchemars.

"Leurs performances sont pathétiques. En ce moment, ils ne jouent tout simplement pas du bon football".

Hamann a poursuivi en critiquant la nouvelle recrue, Jadon Sancho, 21 ans.

"Jadon Sancho est loin derrière les attentes, ce que je ne comprends pas", a-t-il déclaré.

"Avec Ronaldo, ils ont trouvé un joueur qui connaît la Premier League et je ne pensais pas qu'il faudrait beaucoup de temps pour l'intégrer dans l'équipe.

"Maintenant, je pense que la pression sur l'entraîneur va augmenter. Je pense que la question est de savoir quand - et non pas si - ils le renvoient, parce qu'il est là depuis trop longtemps pour ne pas voir de progression."