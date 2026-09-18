Mike Verweij pense que le NEC ferait bien de travailler sur la venue de Mitchel Bakker. Le journaliste suivant le club pour De Telegraaf cite le piston libre comme un possible renfort après la douloureuse défaite 5-0 des Néerlandais sur la pelouse de la Juventus.

Le NEC a vécu une soirée européenne sans espoir jeudi à Turin. L’équipe de Dick Schreuder a tenté, comme à son habitude, de jouer avec beaucoup d’audace et un pressing haut, mais a laissé d’énormes espaces derrière et accusait déjà un retard de 3-0 à la pause.

Les problèmes sont particulièrement importants en ce moment sur le côté gauche de la défense. Almugera Kabar est fortement critiqué après sa prestation contre la Juventus, tandis que Deveron Fonville et Ahmetcan Kaplan sont blessés.

Schreuder s’est plaint après la rencontre du manque d’options à ce poste. « Pourquoi je continue d’aligner Kabar ? Parce que je n’ai rien d’autre », a lâché l’entraîneur, très cash. « Ce garçon vient juste d’arriver et il va devoir jouer. Kabar est en difficulté. On le voit tous. »

Verweij estime que c’est précisément pour cette raison que le NEC doit se pencher sur Bakker. « Il ne faut pas complètement enterrer Kabar », dit-il dans Kick-off de De Telegraaf. « Il a, je crois, vingt ans et il joue pour la première fois sur une scène pareille, en plus dans un système de jeu très nouveau pour lui. Mais il faut faire beaucoup mieux et, à ce sujet, j’ai un conseil pour le NEC : Mitchel Bakker. »

Bakker est libre depuis début septembre, après la résiliation de son contrat avec l’Atalanta d’un commun accord. « Il a fait résilier son contrat », poursuit Verweij. « Si vous pouvez le récupérer gratuitement, cela peut être intéressant, car sinon, cela pourrait aussi devenir très compliqué en championnat. »

Âgé de 26 ans, Bakker était sous contrat avec l’Atalanta depuis 2023, le club l’ayant recruté en provenance du Bayer Leverkusen. Lors de la saison 2024/25, il a été prêté à Lille, où il a marqué à quatre reprises et délivré trois passes décisives en 35 matches, alors que la saison dernière, il n’a disputé qu’une seule rencontre avec l’Atalanta en raison de blessures.

Valentijn Driessen voit lui aussi d’un bon œil la suggestion de Verweij. « Bakker a connu de bonnes périodes, cela pourrait tout simplement être intéressant », a déclaré le chef du football.