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Adrien Silva, ancienne star de la sélection du Portugal, se confie à Kooora et évoque des aspects cachés qui révèlent l'autre visage de la personnalité de Cristiano

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Le respect dont jouit Ronaldo au sein de la sélection ne fait aucun doute, et le Portugal lui sera redevable à jamais

Cristiano aurait souhaité dire adieu aux supporters depuis la pelouse, et je ne pense pas qu'il entraînera le Portugal à l'avenir

Ronaldo n'est pas arrogant, et voici la facette cachée de sa personnalité

Un joueur comme lui ne se remplace pas rapidement, et ce trio mérite le brassard de capitaine du Portugal

Il n'a pas été un fardeau pour la sélection lors de ses dernières années, mais le rythme du football est impitoyable

Alors que la sélection portugaise se prépare à disputer son premier match de l'ère post-Cristiano Ronaldo, « Kooora » ouvre les pages de la mémoire de l'un des anciens coéquipiers les plus marquants de la légende portugaise, à travers un entretien exclusif et approfondi avec Adrien Silva, le milieu de terrain qui a partagé avec le « Don » plusieurs années de l'aventure internationale et s'est couronné à ses côtés du plus précieux titre de l'histoire du football portugais, le Championnat d'Europe des nations 2016.

Cet entretien intervient quelques heures avant la confrontation entre le Portugal et le Danemark en Ligue des nations, qui constituera le premier test de la sélection sans son capitaine historique, après l'annonce par Ronaldo de sa retraite internationale, mettant un terme à une carrière qui s'est étendue sur plus de deux décennies sous le maillot de la sélection de son pays.

Adrien Silva a disputé 26 matches internationaux avec la sélection portugaise entre 2014 et 2018, et Ronaldo a pris part à 16 d'entre eux, et il faisait partie de la génération qui a mené le Portugal au titre de l'Euro 2016.

Silva a débuté sa carrière avec le Sporting Lisbonne, où il est devenu l'un des cadres de l'équipe, avant de vivre des expériences professionnelles en Angleterre avec Leicester City, en France avec Monaco, et en Italie avec la Sampdoria, en plus d'autres étapes au Portugal et aux Émirats arabes unis.

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Dans son témoignage pour « Kooora », Silva revient sur la décision de Ronaldo de mettre un terme à son parcours international, sur sa position concernant la polémique entourant sa relation avec l'entraîneur Jorge Jesus, et sur le caractère définitif ou non de cette retraite, ainsi que sur l'avenir de la sélection portugaise et sur le joueur le plus à même d'en assurer la conduite dans la prochaine étape.

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Il dévoile également des facettes moins visibles de la personnalité de Ronaldo au sein du vestiaire, en évoquant sa manière de traiter les jeunes joueurs, l'attention qu'il porte à ses coéquipiers et aux membres du staff, et en expliquant comment il a acquis son statut exceptionnel grâce à son engagement et à son travail, et non par sa seule notoriété.

En contrepartie, il s'arrête sur l'un des moments les plus marquants de leurs carrières : la finale de l'Euro 2016, lorsque Ronaldo a quitté la pelouse en larmes à cause de sa blessure, tandis que Silva était l'un des joueurs les plus proches de lui à ces instants, dans une scène immortalisée par les caméras.

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Silva revient, dix ans après cette soirée historique, sur les détails de la conversation qui s'est tenue entre eux, et sur l'impact de la sortie du capitaine sur ses coéquipiers, révélant comment les larmes de Ronaldo se sont transformées d'un moment de douleur en une source supplémentaire de motivation pour mener le Portugal vers le titre européen.

Voici le texte de l'entretien :

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Vous avez joué dans plusieurs championnats européens et vécu différentes expériences en Angleterre, en Italie, en France et au Portugal avant de rejoindre les Émirats arabes unis. Quelle expérience vous a le plus changé sur les plans personnel et professionnel, et y a-t-il une décision dans votre carrière que vous auriez souhaité prendre différemment ?

Mon éducation et les années que j'ai passées comme capitaine au Sporting Lisbonne ont forgé ma personnalité, mais le passage en Premier League anglaise, puis le fait de jouer en Italie et en France, m'ont apporté une immense maturité tactique et personnelle.

Si je pouvais changer une chose, ce serait la manière dont s'est déroulé mon transfert à Leicester City. Ces mois passés en dehors des terrains à cause de 14 secondes (après la clôture du système international des transferts de la FIFA) ont été une épreuve psychologique extrêmement difficile, même si elle m'a rendu bien plus fort mentalement.

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Vous avez rejoint Leicester après son sacre historique en Premier League, mais vous avez connu l'équipe dans une période totalement différente de celle du titre. Qu'avait changé au sein du club à votre arrivée, et avez-vous eu le sentiment que l'équipe avait perdu une partie de l'âme et du caractère qui ont ensuite contribué à sa relégation ?

À mon arrivée, Leicester traversait déjà une période de transition naturelle après le titre. Le sacre de 2016 reposait sur une alchimie impossible à reproduire et sur une volonté collective très particulière. Avec le temps, les attentes ont changé, certains éléments essentiels sont partis, et le club a commencé à chercher une nouvelle identité de jeu.

Je ne dirais pas que le caractère ou l'ambition avaient disparu, mais il faut aussi garder à l'esprit que l'on joue dans le championnat le plus compétitif au monde, et que ce que Leicester a accompli est très difficile à répéter.

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Vous avez été l'un des joueurs importants du Portugal lors des phases à élimination directe de l'Euro 2016, après n'avoir pas participé à la phase de groupes. Comment avez-vous géré ce changement sur le plan psychologique, et avez-vous eu alors le sentiment de prouver quelque chose à ceux qui doutaient de vos capacités ?

Avec beaucoup de calme et de concentration. Dans les dernières phases d'un tournoi international, tout le monde est important, y compris ceux qui sont sur le banc. L'entraîneur Fernando Santos a été très clair avec nous lorsqu'il a dit : nous aurons besoin de tout le monde.

Lorsque l'occasion s'est présentée face à la Croatie, je l'ai abordée avec un sentiment de responsabilité, et non par besoin de faire taire mes détracteurs. Au plus haut niveau du football, tu laisses ta prestation sur le terrain parler pour toi, et tu travailles pour l'équipe.

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Passons au dossier de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo. À sa place, auriez-vous pris cette décision après le différend avec Jorge Jesus, ou auriez-vous dissocié votre conflit avec l'entraîneur de votre relation avec la sélection et les supporters, pour continuer jusqu'à la Coupe du monde 2030 ?

Ce sont des décisions extrêmement personnelles, qui comportent une immense complexité personnelle. Je connais bien l'entraîneur Jorge Jesus, après avoir travaillé avec lui, et je connais son professionnalisme et les standards élevés qu'il place dans son travail.

Lorsque des personnalités aussi fortes et aussi victorieuses se rencontrent, il est tout à fait compréhensible qu'il y ait des points de vue différents sur la voie à suivre.

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Pour ma part, il ne m'appartient pas de juger les décisions ou de prendre parti. Il doit y avoir un respect absolu pour le choix de Cristiano et une admiration pour tout ce qu'il a accompli sous le maillot du Portugal.

Ronaldo a parlé de « promesses non tenues » dans son différend avec Jesus, tandis que l'entraîneur a nié être responsable de la décision de retraite. Au vu de votre expérience au sein de la sélection, comment percevez-vous l'influence de la relation entre le joueur et l'entraîneur sur des décisions de cette ampleur, et les choses peuvent-elles atteindre un point où la poursuite de la carrière du joueur devient impossible, même s'il est encore capable d'apporter quelque chose ?

Dans le football d'élite, tu es quotidiennement confronté aux plus hautes exigences. Les entraîneurs et la fédération cherchent toujours à prendre les meilleures décisions pour la réussite collective du Portugal, tandis que les grands joueurs ont eux aussi leurs propres points de vue.

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Lorsque deux points de vue différents s'opposent, cela fait partie du sport et ne diminue la valeur de personne. Le plus important, c'est que le respect mutuel prévale toujours, parallèlement à la reconnaissance que chacun de ceux qui ont pris part à l'affaire a donné le meilleur de lui-même pour le football portugais.

Pensez-vous qu'il est arrivé à un stade où il a eu le sentiment de ne plus jouir du même statut au sein de la sélection portugaise, ou que sa présence n'était plus pleinement accueillie par les joueurs et le staff technique ?

L'amour et l'estime pour Cristiano au sein de la sélection portugaise resteront indiscutables, que ce soit parmi ses coéquipiers, le staff technique ou l'ensemble de la structure de la fédération. Ce qui se passe, c'est l'écoulement naturel du temps, qui apporte de nouvelles dynamiques tactiques à toute équipe dans le monde.

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Le statut de Cristiano et le respect dont il jouit n'ont jamais été remis en question. Son héritage est intouchable pour tout Portugais.

Getty Images

Ronaldo a déclaré en octobre qu'il n'avait pas l'intention de prendre sa retraite internationale et qu'il resterait disponible après la fin de sa suspension, mais il a annoncé sa retraite peu de temps après. Qu'est-ce qui peut pousser un joueur avec cet état d'esprit, et après un lien aussi profond avec la sélection, à changer de position aussi rapidement ?

Cristiano est un compétiteur par nature. Il vit et respire le football avec une intensité rare, et il se laisse guider par son cœur. Lorsqu'un sportif de cette dimension réfléchit et sent que le bon moment est venu de clore un chapitre et d'ouvrir la voie à un nouveau, il faut comprendre et respecter cette décision plutôt que d'analyser le moment exact de l'annonce. Ce que l'histoire retiendra, c'est plus de deux décennies d'engagement total envers la sélection portugaise.

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Compte tenu de votre relation avec lui, avez-vous échangé avec lui après son annonce de retraite internationale ?

Nous n'avons pas parlé de ce sujet, mais il est important de laisser à Cristiano un espace après une décision d'une telle importance, décision qui a suscité un si grand intérêt médiatique. Le sentiment que je partage avec lui, et que partage chaque coéquipier, c'est une gratitude et une fierté profondes pour tout ce que nous avons accompli ensemble. Cristiano sait toute l'affection que nous lui portons et la place unique qu'il occupe dans l'histoire de notre pays.

Pensez-vous que la manière dont s'est achevée sa carrière internationale n'est pas à la hauteur de ce qu'il a accompli pour le Portugal, et méritait-il un adieu différent, avec un dernier match devant les supporters de son pays, comme cela s'est produit pour Messi ?

Je pense que tout le monde aurait aimé voir Cristiano faire ses adieux sur la pelouse, en tant que légende qu'il est, et au regard de tout ce qu'il a fait pour le Portugal. Je ne doute pas qu'il voulait lui-même terminer sa carrière sur le terrain. Mais nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé.

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Sa véritable reconnaissance est gravée dans la mémoire de chaque Portugais, dans les titres qu'il a remportés, et dans le respect mondial qu'il a conquis pour le football portugais.

Lors de ses dernières années en sélection, donnait-il au Portugal plus qu'il ne lui prenait, ou l'équipe était-elle parfois contrainte d'adapter son style de jeu autour d'une seule star ?

Avoir un joueur de la dimension de Cristiano est toujours un privilège pour n'importe quelle sélection. Pendant des années, l'équipe a profité de sa capacité exceptionnelle à marquer des buts. Mais au fil des années, chaque sélection a besoin de trouver l'équilibre entre la qualité individuelle de ses joueurs et l'harmonie collective.

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Le style de jeu de Cristiano a évolué, et la sélection nationale a elle aussi dû s'y adapter, mais je ne pense pas que cela ait été nécessairement une chose négative.

Pensez-vous que la retraite de Ronaldo est réellement définitive, ou y a-t-il une possibilité de retour si les circonstances changent, que ce soit par le départ de Jesus ou par des évolutions au sein de la Fédération portugaise de football ?

Cristiano est un homme aux convictions fortes. S'il a pris cette décision, c'est à coup sûr après une réflexion mûre et avec la conviction profonde qu'il s'agit d'une décision définitive.

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La chose la plus saine pour le football portugais à ce stade est de regarder vers l'avant, de soutenir le travail en cours, et de se souvenir de son parcours en sélection avec la dignité qu'il mérite.

Dans une interview en 2022, vous aviez dit que Ronaldo était capable de continuer à jouer pendant encore 5 ans. Aujourd'hui, après son annonce de retraite internationale à l'âge de 41 ans, pensez-vous toujours qu'il est capable de continuer à jouer au football au plus haut niveau, ou le temps commence-t-il à imposer sa loi ?

Ce que Cristiano a accompli physiquement et mentalement défie toutes les attentes habituelles dans le football. Il est un exemple de professionnalisme et de discipline pour chaque jeune joueur à travers le monde. Bien sûr, le rythme du football d'aujourd'hui est impitoyable, et le temps n'attend personne. Mais son éthique de travail et sa détermination continueront d'inspirer les générations à venir.

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De nombreuses légendes ont pris en charge l'entraînement de leur sélection après avoir mis un terme à leur carrière de joueur, comme Maradona, Zidane et Beckenbauer. Vous attendez-vous à voir Ronaldo entraîner le Portugal un jour ?

J'estime que Cristiano est plus adapté à des rôles de leadership mondial, comme ambassadeur, dirigeant ou investisseur dans le sport, où sa parole et son image portent une immense influence planétaire.

L'entraînement exige une routine très précise et un certain niveau d'engagement, mais lui seul saura réellement quelle voie il veut emprunter une fois sa carrière de joueur terminée.

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Après le départ de Ronaldo, le Portugal a-t-il désormais l'occasion de bâtir une équipe plus collective, ou l'équipe a-t-elle perdu un joueur dont l'impact ne peut être remplacé, quel que soit le changement de style de jeu ?

On ne peut pas remplacer du jour au lendemain une figure à l'impact historique de la dimension de Cristiano. Cela dit, le Portugal dispose actuellement d'une génération de talents exceptionnelle, développée grâce au travail remarquable des clubs et de la fédération.

Il y a suffisamment de qualité et de maturité pour bâtir une équipe forte et unie, capable de continuer à concourir pour les plus grands titres sur la scène mondiale.

Getty Images

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Qui voyez-vous comme le joueur le mieux préparé à assumer la responsabilité de conduire la sélection portugaise dans l'ère post-Ronaldo ?

Le Portugal est encore dans une position très solide. Des joueurs comme Rúben Dias, Bruno Fernandes et Bernardo Silva ont fait preuve de leadership, de caractère et d'intelligence tactique sur les plus grandes scènes du football mondial pendant plusieurs années. Il n'y aura certainement aucun problème.

Vous avez observé Ronaldo de près pendant des années, vous vous êtes entraîné avec lui, et vous avez partagé avec lui des moments de victoire et de frustration dans le vestiaire. Quelle est la qualité la plus importante de sa personnalité que le public ne voit pas, mais qui explique comment il a réussi à maintenir son niveau et sa motivation durant toutes ces années ?

Tout le monde connaît l'étendue de son dévouement à l'entraînement, mais ce que beaucoup de gens ne perçoivent peut-être pas, c'est l'attention et la prévenance qu'il manifeste envers les autres au sein du vestiaire.

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La manière dont il accueille les jeunes joueurs qui rejoignent la sélection pour la première fois, son sens de l'humour durant les stages d'entraînement, et le respect qu'il témoigne à chaque membre du staff, des médecins aux intendants en passant par les kinésithérapeutes. Cela révèle un côté chaleureux de lui qui reste souvent dans l'ombre de son image publique.

Au regard de la période que vous avez passée avec lui en sélection, Ronaldo était-il réellement traité différemment du reste des joueurs, que ce soit par les entraîneurs, la fédération ou ses coéquipiers, et pensez-vous que ce statut particulier l'a aidé ou a rendu les relations avec lui plus compliquées ?

Cristiano a acquis son statut sur le terrain, par ses prestations, ses titres et son engagement envers son pays. Le secret pour que tout fonctionne très bien dans le vestiaire était simple : il était toujours le premier à montrer l'exemple par son travail acharné, sa ponctualité et son dévouement.

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Lorsque ton capitaine est la personne qui travaille le plus intensément, cela lui vaut naturellement l'admiration de tout le groupe.

Pensez-vous que le monde a mal compris Ronaldo à certaines étapes, à cause de sa grande confiance en lui ou de ses réactions émotionnelles ?

Parfois, son immense confiance en lui a été mal interprétée. Toute personne qui concourt au plus haut niveau a besoin de croire en elle de manière inconditionnelle. Ce que certains ont qualifié d'arrogance n'était rien d'autre qu'une véritable ambition et la frustration naturelle de quelqu'un qui déteste perdre.

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Au regard de votre relation avec lui, pouvez-vous dévoiler un secret au sujet de Ronaldo que personne ne connaît ?

Ce qui m'a le plus impressionné, c'était son engagement absolu dans la récupération. Au cours d'un long tournoi, lorsque la fatigue commence à s'accumuler, Cristiano n'a jamais renoncé à sa routine de repos, d'hydratation et de soins physiques, même quand tout le monde faisait la fête. Cette attention portée aux détails invisibles est ce qui sépare les bons joueurs des véritables grands.

Lors de la finale de l'Euro 2016, Ronaldo est sorti blessé en pleurs, mais le Portugal a continué à se battre jusqu'à remporter le titre. Comment l'atmosphère a-t-elle changé dans le vestiaire et sur le terrain après sa blessure, et avez-vous à un moment eu le sentiment que le rêve du titre s'était envolé avec sa sortie ?

Ce fut un moment décisif de cette finale. Voir notre capitaine quitter le terrain en pleurs après s'être blessé a ébranlé l'équipe pendant quelques instants, mais c'est vite devenu une immense source de motivation. Il y a eu un sentiment immédiat d'unité entre les joueurs, le staff technique et les remplaçants. Nous savions qu'il nous fallait être à la hauteur de l'événement et ramener cette coupe au Portugal, pour lui aussi. Ce fut une victoire du groupe et de l'esprit portugais.

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Vous étiez près de lui au moment où il s'est effondré en larmes après sa blessure, et les caméras ont saisi votre échange. Que vous êtes-vous dit à ce moment-là, et qu'est-ce qui le préoccupait le plus : sa blessure ou la possibilité de perdre la finale ?

À ce moment-là, ce que j'ai tenté de lui transmettre, c'était de la force et du courage. Il voulait continuer à tout prix. Voir l'ampleur de la douleur qu'il ressentait nous a tous donné une force supplémentaire pour continuer à nous battre jusqu'à la dernière seconde.

Dix ans plus tard, et avec l'annonce par Ronaldo de sa retraite internationale, comment regardez-vous ce moment aujourd'hui ? Voyez-vous ses larmes lors de la finale 2016 comme résumant sa relation avec le Portugal mieux que n'importe quel chiffre ou titre ?

Ces larmes à Paris étaient le reflet le plus pur de l'amour que Cristiano a toujours porté au Portugal. Au-delà des statistiques individuelles et des récompenses, ces larmes ont montré que ce qui l'a toujours animé, c'est la fierté de représenter notre drapeau. Ce fut merveilleux de faire partie de cet exploit à ses côtés, et la dette du football portugais à son égard subsistera à jamais.