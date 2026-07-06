Un ancien coéquipier de Ronaldo, après la défaite contre l'Espagne : « Je préfère me taire plutôt que de dire quelque chose que je pourrais regretter. »

Ricardo Quaresma a vivement critiqué Roberto Martínez, le sélectionneur du Portugal, après l'élimination de la Seleção face à l'Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Ibériques ont été éliminés par l’Espagne, victorieuse grâce à un but de Mikel Merino inscrit dès la première minute du temps additionnel.

Dans l’émission « Live Mood », l’ancien international a estimé que la sélection avait quitté la Coupe du monde sans avoir livré la moindre performance remarquable, précisant au passage que l’entraîneur ne l’avait jamais impressionné.

Il a affirmé : « Pour moi, ça s’est mal passé du début à la fin. Tout a mal tourné. Il n’y a pas eu un seul match où l’on puisse dire que nous avons bien joué ou que nous avons beaucoup attaqué et que nous avons manqué de chance. »

Il a insisté : « Même aujourd’hui, vous avez laissé le match à l’Espagne du début à la fin. L’Espagne a dominé tout le match, a fait ce qu’elle voulait et a contrôlé le rythme du jeu ; quand elle voulait accélérer le jeu, elle le faisait, et quand elle voulait le ralentir, elle le faisait, tandis que nous étions là sans envie, sans plaisir, extrêmement lents. »

L’ancien joueur de Porto, Chelsea et Barcelone a ajouté : « Et puis, qu’est-ce que c’est que ces remplacements que je ne comprends pas… J’en ai marre de le répéter, mais Martínez ne m’a jamais impressionné. Que vous l’aimiez ou non, peu m’importe que vous soyez mécontents ou non, mais nous avons besoin de plus de plaisir dans ce tournoi. »

Depuis l’arrivée de Martínez, je n’ai pas vu l’équipe nationale réaliser une seule performance exceptionnelle. C’est la vérité. Il a essayé cinquante schémas tactiques, et aucun n’a fonctionné. La preuve : nous repartons face à l’équipe que tout le monde a qualifiée de meilleure de l’histoire… Meilleur dans quel domaine ? Qu’ont-ils gagné ? Nous rentrons chez nous déçus, le cœur brisé. Je préfère m’arrêter là pour ce tournoi, sinon je risque de dire des choses que je pourrais regretter. »

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Quaresma a ajouté : « Il faut qu’arrive un entraîneur qui comprenne cela. Personne ne doit manquer de respect à l’entraîneur, mais il faut qu’il y ait cette personnalité et cette éthique. Je me suis parfois fait du mal en faisant ce que le match me dictait, et bien sûr, certains entraîneurs n’ont pas apprécié et m’ont remplacé. C’est normal, ce sont leurs choix, ils sont responsables. Mais j’ai toujours fait ce que le match exigeait de moi. »

Il a ajouté : « Ces joueurs possèdent assez de caractère pour faire ce que le match exige, car personne ne leur en tiendra rigueur. Si l’équipe échoue, personne ne dira rien, alors pourquoi ne pas assumer davantage de responsabilités ? De quoi ont-ils peur ? La sélection doit se réunir, distinguer le bien du mal et nommer un entraîneur qui en soit conscient. »

En présence de Ruben Dias, il a ajouté : « Renato Vega livre un match formidable, non ? En défense ? Dès qu’il veut lancer l’attaque depuis l’arrière, c’est le chaos… Le vrai problème, c’est qu’il y a bien un entraîneur, mais c’est à toi de prendre tes responsabilités sur le terrain et de jouer le coach. L’entraîneur peut travailler toute la semaine sur le côté gauche, mais le match te contraint parfois à passer à droite. Que fais-tu alors ? Attends-tu son feu vert pour te déplacer ? Nous parlons de joueurs de très haut niveau, reconnus comme les meilleurs au monde. »

Je ne vais pas fixer l’entraîneur en attendant qu’il me dicte mes mouvements. Certaines choses m’échappent. Notre milieu de terrain… Des joueurs formidables, des talents exceptionnels, mais ils ont été très faibles dans ce tournoi. Un milieu de terrain très faible. Une attaque faible, une défense chancelante… Je ne peux pas rejeter toute la faute sur Martínez, car les joueurs partagent cette responsabilité avec lui, et ils n’ont pas donné ce qu’ils devaient donner. »

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