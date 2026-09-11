Julio Salinas, ancien attaquant du Barça, a affiché sa satisfaction de voir Julian Alvarez ne pas rejoindre le Barça, assurant que le club catalan a commis une erreur en tentant de recruter le joueur argentin.

Salinas a déclaré, lors de son passage dans l'émission « Ortega », en évoquant l'actualité du club catalan : « Je suis heureux qu'il ne vienne pas maintenant, et j'espère qu'il ne viendra pas non plus en janvier. Pour moi, ce serait une erreur. »

Salinas a reconnu les grandes qualités d'Alvarez, mais il a estimé que la somme que le Barça était prêt à investir dans l'opération était excessive, déclarant : « C'est un très bon footballeur, personne ne peut remettre en cause sa qualité, mais cette somme d'argent me paraît exagérée. »

Salinas considère que le Barça doit améliorer sa politique sur le marché des transferts, expliquant : « Il doit apprendre un peu à mieux acheter et à mieux vendre. »

L'ancien attaquant international espagnol a insisté davantage sur sa position, après avoir précisé le montant que le Barça était prêt à débourser, déclarant : « L'offre que je crois que le Barça a présentée, à savoir 130 millions, me paraît une somme très importante, très importante. »

Salinas a révélé l'opération qu'il aurait tenté de conclure s'il avait occupé le poste de directeur sportif de l'Atlético Madrid, déclarant : « Au vu des besoins du Barça, j'aurais essayé de recruter Ferran Torres, et d'obtenir Ferran Torres et 80 millions d'euros. J'aurais considéré cela comme une excellente affaire. »

La vision de Salinas contraste avec l'intérêt du Barça pour Julian Alvarez, dont le transfert n'a finalement pas abouti, tandis que le joueur poursuit sa carrière avec l'Atlético Madrid.

Salinas a également salué le rôle de Raphinha au Barça, au-delà de ses buts, l'ancien attaquant estimant que le joueur brésilien représente un élément décisif grâce à sa capacité à presser et à transmettre cet état d'esprit au reste de l'équipe.

Salinas a déclaré : « Tant que Raphinha est en forme, son rôle au Barça me paraît décisif. »

Il a expliqué pourquoi le joueur brésilien est important, déclarant : « Raphinha, par le pressing qu'il exerce dans tous les matchs, même quand le score est de 5-0, finit par obliger Lamine Yamal à faire la même chose. »

Ce rôle important de Raphinha s'est aussi manifesté au début de la saison en cours, après qu'il a assumé davantage de responsabilités et mené le Barça vers une large victoire face à Feyenoord en Ligue des champions, avec deux buts.

En conclusion de son intervention, Salinas a surpris tout le monde en choisissant Fabian Ruiz comme candidat au Ballon d'Or, s'appuyant sur un argument clair, déclarant : « Fabian a tout gagné et a été un joueur incontournable. »

L'ancien joueur du Barça a mis en avant les titres de Fabian Ruiz, et notamment son importance avec la sélection espagnole, déclarant : « Il a gagné tous les titres avec le Paris Saint-Germain, il a remporté la Coupe du monde, il a remporté la Ligue des champions, et par-dessus tout il a été un joueur décisif en Coupe du monde. »

Salinas a également salué ce qu'a accompli le milieu de terrain espagnol après être devenu un élément essentiel du système de Luis de la Fuente, déclarant : « Le changement tactique opéré par Luis de la Fuente a fait que Fabian, imaginez, dépasse Pedri. »

Cette nomination place le milieu de terrain espagnol dans le cercle des débats autour du Ballon d'Or, qui a également vu cette année l'absence de Raphinha de la liste des candidats attirer l'attention.



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