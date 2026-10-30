Un ancien arbitre relance la polémique : la Fédération espagnole déteste les Catalans

L'ancien arbitre catalan Xavier Estrada Fernández est revenu au cœur de la polémique avec ses déclarations concernant l'instance arbitrale et sa relation avec la région de Catalogne, affirmant que ce qu'il a qualifié de « haine des Catalans » était à l'origine de la faible représentation des arbitres catalans en première division.

Estrada Fernández est devenu une figure récurrente dans les titres de la presse, en raison de ses déclarations tranchantes sur le système arbitral et de ses critiques permanentes envers le Comité technique des arbitres (CTA) et ce qu'il considère comme de la corruption en son sein.

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Lors de son passage dans le podcast catalan « La Renaixença », l'ancien arbitre, qui a dirigé des matchs en Liga, est revenu s'exprimer franchement sur ce dossier, déclarant : « Malheureusement, il y a très peu d'arbitres catalans en première division », avant d'affirmer, en réponse à une question sur les raisons de cette situation, que cela était dû à « la haine des Catalans ».

Estrada a justifié son point de vue en expliquant que la Catalogne est la région qui compte le plus grand nombre de licences fédérales pour les joueurs, les entraîneurs et les arbitres, et qu'elle est pourtant l'une des régions les moins représentées aux plus hauts niveaux de l'arbitrage.

Il a ajouté : « On peut compter sur les doigts d'une main les arbitres qui atteignent la première division ou qui dirigent des matchs internationaux. »

Il a souligné qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène nouveau, mais qu'il s'étendait sur de longues années, précisant : « Nous avons plus de 2 000 arbitres enregistrés, mais si l'on regarde historiquement le nombre de ceux qui ont atteint les plus hauts niveaux, on constate qu'ils sont très peu nombreux. »

Estrada Fernández a insisté sur la nécessité d'évaluer les arbitres en fonction de leur niveau et de leurs capacités, et non selon leurs origines ou les régions dont ils sont issus, déclarant : « Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que les arbitres doivent être évalués sur la base de leurs compétences, et jamais en fonction de la région dont ils sont issus, mais cela se produit très souvent. »

Une nouvelle voie

L'ancien arbitre a ainsi rouvert le débat autour de l'instance arbitrale espagnole, à laquelle il adresse des critiques récurrentes, tandis qu'Estrada s'est récemment tourné vers l'activité politique, après avoir quitté le domaine de l'arbitrage.

À propos de son entrée dans le domaine politique, il a déclaré : « J'ai trouvé l'idée intéressante lorsqu'ils me l'ont proposée, et je me suis dit que je pouvais apporter ma contribution grâce à mon expérience dans le domaine sportif, d'autant plus que le poste de conseiller est électif et permet à son titulaire d'être un trait d'union entre les citoyens et l'administration. »

Ainsi, Estrada Fernández tourne définitivement la page de l'arbitrage, considérant qu'elle fait désormais partie de son passé, après s'être engagé dans une nouvelle voie professionnelle dans l'activité politique.