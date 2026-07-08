Mohamed Adel, ancien arbitre international égyptien, estime que la sélection égyptienne n’a subi aucune injustice arbitrale lors de son match contre l’Argentine, mardi soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons ont quitté la compétition sur une défaite dramatique (3-2), alors qu’ils menaient 2-0 jusqu’à la 79^e minute.

La rencontre, dirigée par le Français François Litxer, a été ponctuée de décisions arbitrales controversées, suscitant la colère du staff technique emmené par Hossam Hassan et des joueurs des Pharaons, surtout après l’attribution du troisième but décisif à l’Argentine à la 90^e+2 minute.

Interrogé lors d’une intervention téléphonique sur la chaîne « TEN », Mohamed Adel a tranché : « Je ne crois pas que nous ayons perdu à cause de l’arbitrage ; jusqu’à la 80^e minute, avec cet arbitre, nous menions 2-0. »

Concernant le but égyptien finalement refusé, il explique : « En début d’action, il y a une faute sur Marwan Attia, avec un pied piétiné, et l’assistance vidéo a raison d’intervenir pour signaler cette erreur ; l’arbitre a donc bien fait d’annuler la réalisation. »

Il a poursuivi : « Cette action est totalement différente de celle de Mohamed Salah juste avant le troisième but argentin. Lors de l’annulation, le piétinement est intervenu alors que le ballon était encore chez un joueur argentin, contrairement à l’action de Salah : le défenseur a d’abord intercepté le ballon, puis un contact physique normal s’est produit, sans justifier l’intervention de la VAR. »

Concernant la scène où Hamdi Fathi a été tiré par le maillot dans la surface de réparation avant le troisième but de l’Argentine, l’ancien arbitre international a expliqué : « Cette traction n’a pas eu d’incidence, dans le sens où elle n’a pas empêché le joueur de s’emparer du ballon ni de marquer un but. Ce genre de situation se produit dans de nombreux matchs et les arbitres n’y prêtent généralement pas attention. »

Il a conclu : « Nous n’avons pointé du doigt l’arbitre qu’après la défaite, ce qui prouve qu’aucun joueur ni membre du staff ne l’a contesté tant que nous menions au score. »

Il a conclu son analyse en affirmant : « La principale raison de la défaite n’a en aucun cas été l’arbitrage, mais bien un relâchement physique et mental dans les dernières minutes, qui nous a valu d’encaisser trois buts consécutifs. »