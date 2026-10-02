Un ancien arbitre choque le Real : le Barça pourrait contraindre l'UEFA à payer le prix dans l'affaire Negreira

Dans son commentaire le plus tranchant depuis l'éclatement de l'affaire, l'ancien arbitre international espagnol Eduardo Iturralde González a mis les points sur les i dans l'affaire Negreira, qualifiant les récentes démarches du Real Madrid d'« étranges » et affirmant que le communiqué de l'Union des associations européennes de football n'apporte rien de nouveau susceptible d'incriminer le Barça.

Les déclarations décisives d'Iturralde sont intervenues lors de son passage dans la célèbre émission « El Larguero » sur la radio espagnole « Cadena SER », pour commenter les dernières évolutions marquées par l'échange de communiqués et les nouveaux documents transmis par le Real Madrid à l'UEFA contre le club catalan.

L'ancien arbitre a minimisé l'importance du communiqué de l'instance européenne, le considérant comme une simple formalité, et Iturralde a déclaré : « Cela, comme le confirme le communiqué de l'UEFA lui-même, n'est qu'une annonce de la transmission d'informations supplémentaires dans une affaire qu'ils étudient depuis 2023 ; ce communiqué n'ajoute rien d'autre. »

Au sujet du cœur de l'affaire, à savoir l'influence sur les arbitres, Iturralde a été catégorique, en s'appuyant sur les enquêtes judiciaires en cours depuis trois ans.

Il a précisé : « En trois ans, la Garde civile n'a pas prouvé, et ne prouvera pas, l'existence de la moindre influence sur un quelconque arbitre. En d'autres termes, s'il n'y a eu d'influence sur aucun arbitre, alors il n'y a pas de corruption sportive. »









Attaque directe contre le Real Madrid

Le Real Madrid n'a pas échappé aux critiques de l'ancien arbitre, qui a vu une contradiction flagrante dans les positions du club madrilène.

Iturralde a déclaré : « S'il existe 50 000 pages prouvant implicitement l'existence d'une corruption sportive, comme le prétendent certains, ce que vous devez faire, c'est les présenter au tribunal compétent, et non à l'UEFA. »

Et d'ajouter, en s'en prenant à la stratégie madrilène : « Il est étrange que le Real Madrid, dans son dernier communiqué, demande à l'Union européenne de trancher l'affaire le plus rapidement possible, alors qu'en Espagne, ils mettent beaucoup de temps à trancher parce que les prolongations demandées par le Real Madrid lui-même ne font que rallonger la durée de l'affaire Negreira. Il est étrange qu'ils en rallongent la durée alors qu'il n'y a pas de résultats sportifs. »

Pourquoi l'UEFA garde-t-elle le silence ?

L'émission radiophonique a dévoilé les coulisses de la position de l'Union des associations européennes de football, qui apparaît extrêmement prudente.

Le journaliste Albert Lemos a souligné que les règlements de l'UEFA stipulent clairement que tout club impliqué dans une manipulation ou une influence sur les résultats des matchs peut être déclaré inéligible pour participer aux compétitions européennes durant une saison entière, et que les règlements lui permettent de prendre cette décision sans attendre le verdict de la justice espagnole.

Mais l'UEFA a choisi de temporiser, ce que le journaliste Jordi Martí a expliqué en ces termes : « Avant de prendre la moindre mesure, ils veulent s'assurer qu'ils ne seront pas blanchis par les tribunaux ordinaires. Imaginez que le Barça soit exclu de la compétition pendant un an, avec les pertes financières colossales que cela entraîne, puis que les tribunaux ordinaires les blanchissent... Dans ce cas, la réclamation du Barça serait si élevée qu'elle coûterait une fortune à l'UEFA. »

Ainsi, l'animateur de l'émission, Julio Pulido, a conclu que le dernier communiqué de l'UEFA n'est rien de plus qu'un « accusé de réception » des documents du Real Madrid, et que l'Union européenne n'a jusqu'à présent ouvert aucune nouvelle enquête distincte, préférant attendre le mot de la fin de la justice espagnole.







