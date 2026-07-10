Selon le journaliste Niels Dijkhuizen, le défenseur droit Gabi Caschili a convaincu le staff du Telstar : sa période d’essai, initialement fixée à deux semaines, vient d’être prolongée d’une semaine supplémentaire. Âgé de 22 ans, le joueur né à Emmen n’a pas vu son contrat prolongé par le SC Cambuur l’été dernier, après avoir été impliqué dans une rixe ayant suivi la rencontre entre Surhústerfean et WKE’16 en juin.

Les images de cette bagarre tristement célèbre sont devenues virales l’année dernière, plaçant le défenseur né à Emmen au cœur d’une polémique. Caschili, qui portait alors le maillot du WKE et assistait à la rencontre en tant que supporter, s’est retrouvé sous les feux des projecteurs.

Les images diffusées par RTV Drenthe le montrent retenant un homme qui est ensuite frappé, avant de porter lui-même deux coups violents.

À l’époque, il était en fin de contrat avec le club frison, qui souhaitait pourtant le prolonger avant l’incident.

Le latéral a dû attendre un an avant d’obtenir une nouvelle chance chez les professionnels. Fin juin, il est soudainement apparu à Telstar.

Samedi, il sera aligné lors d’un match amical crucial contre le Sparta Rotterdam ; une performance convaincante pourrait lui ouvrir les portes d’un contrat définitif. Les dirigeants de Telstar estiment que ce ancien international espoir pourrait apporter une valeur ajoutée au poste de milieu défensif.

L’ancien jeune prodige Jean-Kévin Augustin, dont le stage au Telstar avait été largement médiatisé, a depuis trouvé refuge au Yverdon Sport FC en Suisse.