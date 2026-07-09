Un an après un transfert prometteur, un ancien joueur du Feyenoord est contraint à un net pas en arrière

Zepiqueno Redmond est prêté au FC Annecy. L’attaquant de vingt ans disposait de peu de temps de jeu à Aston Villa.

Originaire de Rotterdam, Redmond avait quitté le Feyenoord l’an dernier pour tenter l’aventure en Angleterre.

L’international néerlandais des jeunes avait signé un contrat pluriannuel avec Aston Villa, mais avait immédiatement été prêté à Huddersfield Town.

Après seulement trois apparitions, une grave blessure au genou a freiné son élan.

Le Néerlandais va désormais évoluer pendant un an en Ligue 2 française. Annecy est lié à Aston Villa par l’intermédiaire de son copropriétaire V Sports, qui détient une participation minoritaire dans le club français.

Lors de la saison 2024/25, il a disputé neuf matchs officiels sous les couleurs du Feyenoord, dont plusieurs en Ligue des champions.

En Coupe, lors de la victoire 2-1 sur le terrain du MVV Maastricht, ce pur produit du centre de formation s’était distingué en inscrivant un doublé.