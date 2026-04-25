Un an après son départ de l’Ajax, Jay Gorter pourrait faire son retour en Eredivisie

Jay Gorter pourrait bientôt quitter le Paphos FC, en Chypre. Selon des sources fiables ayant confié l’information samedi à Voetbal International, le FK Qarabag s’intéresse de près au gardien néerlandais, qui garde pour l’instant toutes les options ouvertes.

Titulaire à Paphos, l’Amstellodamois est sous contrat jusqu’en 2028, ce qui expose le club chypriote, en difficultés financières, à percevoir une indemnité de transfert.

Le gardien, formé à l’Ajax et membre de l’équipe première entre 2021 et 2025, hésite à s’expatrier en Azerbaïdjan. Il privilégierait un retour au Go Ahead Eagles, où il a évolué entre 2018 et 2019.

Les Eagles s’attendent au départ cet été de Jari De Busser et voient en Gorter un candidat sérieux pour rejoindre De Adelaarshorst. Le gardien de 25 ans se montre réceptif à l’idée de s’implanter à Deventer.

Paphos se dit prêt à racheter une partie de son contrat, ce qui rend un retour aux Pays-Bas plus attractif pour le Néerlandais. Toutefois, Go Ahead suit également d’autres gardiens.

Reste à savoir si De Busser quittera bien les Eagles cet été : pour l’instant, aucun club n’a encore formulé d’offre pour le gardien, pilier de l’équipe de l’entraîneur Melvin Boel.