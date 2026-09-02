Deux nouvelles stars viennent s'ajouter à la liste des candidats pour occuper l'entrejeu de l'Ittihad la saison prochaine.

Le nom de l'Ittihad a été associé au recrutement de plusieurs milieux de terrain, le dernier en date étant le Colombien Richard Ríos, milieu de Benfica, ainsi que les Égyptiens Imam Ashour et Marwan Attia, et les Marocains Azzedine Ounahi et Sofyan Amrabat.

Le journaliste saoudien Majed Hood a affirmé que la liste des candidats comptait deux nouveaux joueurs : l'Algérien Anis Hadj Moussa, milieu de Feyenoord, et le Néerlandais Georginio Wijnaldum, ancienne star de Liverpool.

Le nom d'Anis Hadj Moussa a été associé à un transfert vers plusieurs clubs durant l'actuel mercato estival, dans un contexte de rapports de presse confirmant le refus du club néerlandais de se séparer de lui.

De son côté, Wijnaldum cherche toujours un nouveau club où évoluer durant l'actuel mercato estival, après avoir été libéré par le club saoudien d'Al-Ettifaq, à la suite de la fin de son contrat au terme de la saison dernière.

Wijnaldum reste une option idéale, compte tenu de sa connaissance du championnat saoudien, où il a passé 3 saisons entre 2023 et 2026 avec Al-Ettifaq, mais la partie la plus marquante de sa carrière s'est déroulée avec Liverpool entre 2016 et 2021.

L'Ittihad cherche à recruter un nouveau milieu de terrain, bien qu'il ait déjà enrôlé Rakan Kaabi d'Al-Fayha et le Sénégalais Dion Lopy d'Almería.

Cela intervient après que l'Ittihad s'est séparé du milieu brésilien Fabinho, à la fin de son contrat au terme de la saison dernière, ainsi qu'en raison de la longue blessure dont souffrent le Malien Mamadou Doumbia et le Saoudien Hamed Al-Ghamdi.