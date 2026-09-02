Deux nouvelles stars ont rejoint la liste des candidats susceptibles de combler les lacunes évidentes dans l'effectif d'Al-Ittihad d'Arabie saoudite lors de la nouvelle saison.

Le journaliste saoudien Majed Houd a affirmé que le club d'Al-Ittihad avait ajouté deux nouveaux joueurs à sa liste de recrues potentielles, à savoir l'Algérien Anis Hadj Moussa, ailier du Feyenoord Rotterdam, et le Néerlandais Georginio Wijnaldum, ancien milieu de terrain de Liverpool.

Al-Ittihad voit en l'ailier algérien le remplaçant idéal de l'autre ailier, le Français Moussa Diaby, après le transfert de ce dernier au Bayer Leverkusen lors du mercato estival en cours.

Le nom d'Anis Hadj Moussa a été associé à un transfert vers plusieurs clubs durant ce mercato estival, alors que des rapports de presse confirment le refus du club néerlandais de se séparer de lui.

De son côté, Wijnaldum est toujours à la recherche d'un nouveau club où se transférer durant ce mercato estival, après avoir été libéré par le club saoudien d'Al-Ettifaq, à l'issue de son contrat à la fin de la saison dernière.

Le nom d'Al-Ittihad a été associé au recrutement de plusieurs joueurs au milieu de terrain, le dernier en date étant le Colombien Richard Ríos, milieu de terrain de Benfica, en plus des Égyptiens Emam Ashour et Marwan Attia, et des Marocains Azzedine Ounahi et Sofyan Amrabat.

Wijnaldum reste une option idéale, compte tenu de sa connaissance du championnat saoudien, où il a passé trois ans, entre 2023 et 2026, avec le club d'Al-Ettifaq, mais la partie la plus marquante de sa carrière fut avec le club de Liverpool, entre 2016 et 2021.

Al-Ittihad cherche à recruter un nouveau milieu de terrain, malgré l'engagement déjà conclu de Rakan Kaabi en provenance d'Al-Feiha et du Sénégalais Dion Lopy en provenance de l'Almería espagnol.

Cela intervient après qu'Al-Ittihad s'est séparé du milieu de terrain brésilien Fabinho, à l'issue de son contrat à la fin de la saison dernière, ainsi qu'en raison de la longue blessure dont souffrent le Malien Mamadou Doumbia et le Saoudien Hamed Al-Ghamdi.